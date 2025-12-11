कांगड़ा: बज्रेश्वरी माता मंदिर में माथा टेकने के बाद महिला ने निगला जहर, मंदिर में मची अफरा-तफरी

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में वीरवार सायं उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला मां बज्रेश्वरी देवी के दर्शन के उपरांत बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालु व मंदिर के सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते महिला का चिल्लाने का सिलसिला जारी रहा।

उपस्थित लोगों व सुरक्षा कर्मियों को लगा कि महिला आस्था के कारण ऐसा कर रही है परन्तु थोड़ी देर तक महिला के चिल्लाने का क्रम जारी रहा तो सुरक्षा कर्मियों ने महिला से बात की तो महिला ने सुरक्षा कर्मियों से शौचालय में जाने की बात की।

महिला सुरक्षा कर्मी उसे शौचालय के तरफ ले गई और मंदिर गेट पर महिला ने उल्टियां आनी शुरू हो गई जिस पर महिला ने सुरक्षा कर्मी को बताया कि उसने कोई कीटनाशक का सेवन कर लिया है और इतना कहती ही महिला बेहोश हो गई।

महिला के कीटनाशक सेवन करने की बात पर श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में हडकंप मच गया और इसकी जानकारी मंदिर अधिकारी शैफाली ठाकुर को दी गई जिस पर मंदिर अधिकारी ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को व्हील चेयर पर महिला को बिठा कर कांगड़ा नागरिक चिकित्सालय भेज दिया और इसकी सुचना कांगड़ा पुलिस को दी गई।

मंदिर प्रशासन ने महिला के कीटनाशक सेवन के ब्यान को गंभीरता से लिया और समय गवाय पीडित महिला को कांगड़ा नागरिक चिकित्सालय पहुंचा दिया गया, जहां महिला गंभीर हालत को देखते हुये राजेन्द्र प्रसाद आर्युविज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा में महिला का इलाज जारी है और महिला ने कौन से कीटनाशक का सेवन किया है इस पर महिला ने पुलिस को कोई ब्यान नही दिया है।