आलू की खेती से क्यों किनारा कर रहे हिमाचल के किसान? लगातार घट रहा उत्पादन

खुशी राम ठाकुर, बरोट। छोटाभंगाल और चौहार घाटी का प्रसिद्ध आलू भले ही आज भी मंडियों में अपनी अच्छी पहचान बनाए हुए है, लेकिन सरकार से उचित मूल्य और पर्याप्त प्रोत्साहन न मिलने के कारण क्षेत्र के किसान अब इसकी खेती से धीरे-धीरे किनारा करने लगे हैं। पिछले कई वर्षों से आलू के उत्पादन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

किसान अब आलू के बजाय फूलगोभी, बंदगोभी, मूली, मटर, राजमाह, शलगम, धनिया, प्याज, लहसुन और सरसों जैसी फसलों की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि करीब 40 वर्ष पहले इन घाटियों में आलू की बंपर पैदावार होती थी।

उस समय ढांखरी, चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, गोला और कुफरी गिरिराज जैसी किस्मों की बड़े स्तर पर बिजाई की जाती थी। फसल को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए सरकार की ओर से दवाइयां और स्प्रे भी किसानों को निश्शुल्क उपलब्ध करवाए जाते थे। बाद में यह सुविधा बंद हो गई और आलू की फसल विभिन्न बीमारियों की चपेट में आने लगी। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

किसानों का कहना है कि घाटियों में आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। छोटाभंगाल घाटी में धरमान में सब्जी मंडी स्थापित है, लेकिन चौहार घाटी में सरकार की ओर से बार-बार घोषणाओं के बावजूद अभी तक सब्जी मंडी स्थापित नहीं हो पाई है। इस कारण किसानों को अपनी फसल बाहरी मंडियों में ले जानी पड़ती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परिवहन खर्च और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

किसानों के अनुसार आलू की खुदाई के बाद उचित बिक्री व्यवस्था न होने के कारण फसल कई-कई दिन सड़कों के किनारे पड़ी रहती है और खराब होने लगती है। मजबूरी में किसानों को बिचौलियों के हाथों कम दाम पर आलू बेचना पड़ता है। वहीं, दूर की मंडियों में खुद फसल पहुंचाने पर परिवहन खर्च निकलने के बाद नाममात्र का मुनाफा ही बचता है। महंगा बीज भी किसानों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है।

किसानों ने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि आलू की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए, किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं तथा आलू का उचित समर्थन मूल्य दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।