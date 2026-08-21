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हिमाचल के बीड़ में तिब्बतियों का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, तिब्बती पहचान बचाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

By Dinesh Katoch Edited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 09:33 AM (IST)

निर्वासित तिब्बती समुदाय ने बीड़ में चीन की तिब्बत संबंधी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती भाषा, संस्कृति और मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की, यह रैली शहीद लोबगा रंगजेन को समर्पित थी।

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HighLights

  1. बीड़ में तिब्बती समुदाय ने चीन की नीतियों का विरोध किया

  2. तिब्बती भाषा, संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण की मांग उठाई गई

  3. रैली शहीद लोबगा रंगजेन की स्मृति को समर्पित थी

जागरण संवाददाता, बैजनाथ। निर्वासित तिब्बती समुदाय ने वीरवार को चीन की तिब्बत संबंधी नीतियों के विरोध में बीड़ में शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया। रैली में बीड़ और चौंतड़ा क्षेत्र के तिब्बती लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती भाषा, संस्कृति, धर्म, पहचान और मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की।

तिब्बती सेटलमेंट कार्यालयों द्वारा आयोजित यह विरोध मार्च तिब्बती कार्यकर्ता एवं शहीद लोबगा रंगजेन की स्मृति को समर्पित था। रैली चोकलिंग मठ, चौगान से शुरू होकर मेन-त्से-खांग, लांबा हार चौक, अपर बीड़, बीड़ बाजार, त्सेरिंगजोंग मठ और बीड़ चौक होते हुए गांधी चौक के समीप स्थित संबोटा तिब्बतन डे स्कूल पहुंची, जहां शहीद की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चीन की तिब्बत संबंधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाए।