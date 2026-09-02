रील्स और शॉर्ट्स के जाल में उलझा बचपन, पढ़ें क्यों जरूरी है हफ्ते में एक दिन 'डिजिटल नो-फोन डे'

डिजिटल डेस्क, कांगड़ा। आज के आधुनिक दौर में स्मार्टफोन हमारी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। लेकिन, इस तकनीक का सबसे चिंताजनक प्रभाव बच्चों के मासूम मन और उनके सर्वांगीण विकास पर पड़ रहा है। इस लेकर सुलियाली के प्रधानाचार्य नीरज चड्डा ने अपने लेख में विस्तार से बताया है। इसके साथ ही स्कूल के बच्चों ने फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले प्रभावों को भी बताया है।

मोबाइल फोन और इंटरनेट मीडिया ने बच्चों के मनोरंजन का तरीका बदल दिया है। पहले बच्चे खाली समय में दोस्तों के साथ खेलते, पुस्तकें पढ़ते, चित्र बनाते या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते थे, लेकिन अब रील्स और शॉर्ट्स ने उनके खाली समय पर कब्जा कर लिया है। कुछ मिनटों के लिए मोबाइल फोन देखने की शुरुआत कब घंटों तक पहुंच जाती है, बच्चों को इसका पता नहीं चलता।

लगातार स्क्रीन स्क्राल करने की आदत न केवल समय की उपयोगिता और गुणवत्ता को कम कर रही है, बल्कि बच्चों की सोचने और कुछ नया करने की क्षमता को भी प्रभावित कर रही। बच्चों के लिए हर समय किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। कभी-कभी खाली बैठना और बोर होना भी उनके मानसिक विकास के लिए उपयोगी होता है। जब बच्चे बोर होते हैं तो उनका दिमाग नए विकल्प तलाशता है।

वे कोई भी खेल आरंभ कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, खिलौनों से कुछ नया बना सकते हैं या किसी नई चीज के बारे में सोच सकते हैं। स्क्रीन की दुनिया से बाहर भी जिंदगी है।

डिजिटल अनुशासन से बच्चों की रचनात्मकता निखर सकती है। बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन आ जाए और वह रील्स या शार्ट्स देखने लगे तो दिमाग को नया सोचने का अवसर नहीं मिलता। एक के बाद एक वीडियो देखने की आदत बच्चे को बाहरी मनोरंजन पर निर्भर बना सकती है। इसलिए माता-पिता को बच्चों की हर बोरियत का समाधान मोबाइल फोन में तलाशने से बचना चाहिए। बच्चों को सप्ताह में कम से कम एक दिन इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसे परिवार में डिजिटल विराम दिवस के रूप में भी अपनाया जा सकता है। इस दिन रील्स, शार्ट्स और अनावश्यक वीडियो देखने के बजाय परिवार के साथ समय बिताया जा सकता है। बच्चे माता-पिता के साथ पार्क में घूमने जा सकते हैं, आउटडोर खेलें खेल सकते हैं या किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां प्रकृति के करीब समय बिताया जा सके। डिजिटल विराम केवल बच्चों तक सीमित न हो। यदि माता-पिता भी उस दिन मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें तो बच्चों को इससे संदेश मिलेगा।

परिवार मिलकर बोर्ड गेम खेल सकता है, पुरानी तस्वीरें देख सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है या घर के किसी काम में मिलकर हाथ बंटा सकता है। बच्चों के खाली समय को पहले से उपयोगी गतिविधियों के लिए तय किया जा सकता है।

स्कूल और पढ़ाई के अलावा रोज कुछ समय खेलकूद के लिए, कुछ पुस्तक पढ़ने और कुछ रुचि के काम के लिए रखा जा सकता है। किसी बच्चे को संगीत पसंद है तो वह वाद्य यंत्र सीख सकता है। किसी को चित्रकारी में रुचि है तो वह ड्राइंग और पेंटिंग कर सकता है। कोई बच्चा कहानी पढ़ना पसंद करता है तो उसे अच्छी पुस्तकों की ओर प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों में डिजिटल अनुशासन विकसित करने के लिए घर में कुछ सरल नियम बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भोजन के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी रखना और पढ़ाई के दौरान फोन को अलग रखना। इसके अलावा परिवार में रोज एक निश्चित समय ऐसा हो सकता है जब कोई भी सदस्य मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करे। डिजिटल दुनिया से दूर रहना आज के समय में संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं।