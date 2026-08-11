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    शिमला-मटौर फोरलेन पर कांगड़ा में दरकी पहाड़ी, लाखाें के लॉकिंग जाले भी टूटे; NHAI ने बंद की एक लेन

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:05 PM (IST)

    भारी बारिश के कारण कांगड़ा में शिमला-मटौर फोरलेन पर बाथू पुल के पास पहाड़ी दरक गई, जिससे मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गईं। एनएचएआई ने एक लेन को यातायात ...और पढ़ें

    कांगड़ा में बाथू पुल के पास फोरलेन पर दरका पहाड़। जागरण

    कांगड़ा में बाथू पुल के पास फोरलेन पर दरका पहाड़। जागरण

    HighLights

    1. भारी बारिश से कांगड़ा में पहाड़ी दरकी, मलबा सड़क पर।

    2. शिमला-मटौर फोरलेन की एक लेन यातायात हेतु बंद।

    3. लाखों रुपये के लॉकिंग जाले भी टूट गए।

    संवाद सहयोगी, कांगड़ा। मटौर-शिमला फोरलेन टोल प्लाजा से आगे बाथू पुल के पास मंगलवार को भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा और बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गईं। सुबह से ही पहाड़ी से रुक-रुककर पत्थर और मलबा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दोपहर तक जारी रहा। स्थिति को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सुरक्षा की दृष्टि से फोरलेन की एक लेन को यातायात के लिए बंद कर दिया, जबकि दूसरी लेन से वाहनों की आवाजाही सुचारू रखी गई।

    भारी-भरकम चट्टानें गिरीं

    बताया जा रहा है कि रातभर हुई भारी बारिश के कारण बाथू पुल के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान कई भारी चट्टानें भी फोरलेन के एक हिस्से में आ गिरीं। गनीमत रही कि मलबा गिरने के समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने तत्काल एक लेन पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। 

    लाखों के लॉकिंग जाले टूटे

    भारी बरसात के दौरान पहाड़ी से पत्थर और भूस्खलन को रोकने के लिए एनएचएआई ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी पर लाखों रुपये खर्च कर लॉकिंग जाले लगाए थे। हालांकि मलबे और चट्टानों के दबाव के चलते ये जाले भी टूट गए। इसके बाद बड़ी चट्टानें और मलबा सड़क पर आ गया। इससे विभाग को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

    एनएचएआई की क्या है तैयारी

    एनएचएआई की ओर से मौसम सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। मौसम साफ होते ही जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क पर पड़े मलबे और चट्टानों को हटाया जाएगा। इसके बाद बंद लेन को यातायात के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है।

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    ...तो प्रभावित हो सकता है संचालन

    कांगड़ा-हमीरपुर फोरलेन के इस हिस्से को शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में बाथू पुल के पास पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने की घटना से फोरलेन के संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई है। यदि बरसात के दौरान भूस्खलन का सिलसिला जारी रहा तो फोरलेन के सुचारू संचालन में परेशानी आ सकती है। ऐसे में पहाड़ी को सुरक्षित करने के लिए किए गए इंतजामों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश यादव ने बताया कि बाथू पुल के पास भूस्खलन की जानकारी मिली है। सुरक्षा की दृष्टि से फोरलेन की एक लेन को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होते ही मलबा हटाकर बंद लेन को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

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