लोबसांग पाल्डेन का 49वां बलिदान दिवस, मैक्लोडगंज में प्रार्थना सभा के बाद धर्मशाला तक निकाला गया शांति मार्च

जागरण संवाददाता, मैकलोडगंज। तिब्बती बलिदानी लोबसांग पाल्डेन (उर्फ लोबगा रंगज़ेन) के सर्वोच्च बलिदान के 49वें दिन वीरवार को मैक्लोडगंज में प्रार्थना सभा और शांति मार्च का आयोजन किया गया।

चीन के लगातार दमन और हाल ही में लागू किए गए कथित जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून के विरोध में लोबसांग पाल्डेन ने आत्मदाह किया था। उनके बलिदान के 49 दिन पूरे होने पर 17वीं निर्वासित तिब्बती सरकार और 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम का उद्देश्य लोबसांग पाल्डेन के बलिदान को सम्मान देना तथा तिब्बत के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी तिब्बतियों को याद करना रहा। तिब्बती बौद्ध परंपरा में मृत्यु के बाद 49वां दिन विशेष महत्व रखता है। इसे बारदो यानी मृत्यु और अगले जन्म के बीच की मध्यवर्ती अवस्था की पारंपरिक 49 दिवसीय अवधि के पूर्ण होने का प्रतीक माना जाता है। इसी परंपरा के तहत वीरवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मैकलोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में दो घंटे की विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई।

इसमें निर्वासित तिब्बती सरकार और निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोगों ने भाग लिया। प्रार्थना सभा के दौरान तिब्बत के अंदर और निर्वासन में तिब्बत के उद्देश्य के लिए जान गंवाने वाले देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

साथ ही लोबसांग पाल्डेन के शोक संतप्त परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि लोबसांग पाल्डेन का सर्वोच्च बलिदान ऐसे समय में हुआ है जब चीन विभिन्न कानूनों और नीतियों के माध्यम से तिब्बत तथा अन्य कब्जे वाले या हाशिए पर पड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन नीतियों के माध्यम से वहां की अलग-अलग राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई पहचानों को कमजोर कर उन्हें चीनी पहचान में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों ने तिब्बती संस्कृति, भाषा और पहचान के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।