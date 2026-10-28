हिमाचल: दुकानों को किराये पर देने को लेकर नहीं बनी सहमति, पंचरुखी ब्लॉक समिति अगली बैठक में करेगी फैसला

संवाद सहयोगी, पंचरुखी। पंचरुखी ब्लॉक समिति की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को समिति हाल में अध्यक्ष अनुपमा डोगरा और उपाध्यक्ष किशोरी अवस्थी की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में खंड विकास अधिकारी विवेक चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समिति की दुकानों के लंबित किराये की वसूली, नंबर सहित मार्किंग और अनुबंध नवीनीकरण पर चर्चा हुई। सदस्यों ने इन मुद्दों पर विचार रखे, लेकिन एकमत नहीं बन पाने के कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। दुकानों से जुड़े मामले को अगली बैठक में फिर उठाया जाएगा।