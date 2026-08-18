हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी! इजरायल में निकली 200 पदों पर बंपर भर्ती; 2 लाख होगी सैलरी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, शिमला और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से इजरायल में होम बेस्ड केयरगिवर के 200 पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को नए इजरायली वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जो वर्तमान विनिमय दर के अनुसार करीब 1,99,770 रुपये प्रतिमाह है।

उन्होंने बताया कि आवेदक के पास नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, नर्स असिस्टेंट अथवा मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जीडीए, एएनएम, बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बीएससी नर्सिंग योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे।

इसके अलावा संबंधित भारतीय प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त कम से कम 990 घंटे के केयरगिविंग कोर्स का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आवेदक की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने पूर्व में इजरायल में कार्य नहीं किया हो और उसका कोई निकटतम पारिवारिक सदस्य इजरायल में निवासरत अथवा कार्यरत नहीं होना चाहिए।