27 साल बाद खोला गया बलिदानी मेजर सुधीर वालिया का संदूक, संभालकर रखा था बहनों की भेजी राखी

कुलदीप राणा, पालमपुर। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर सुधीर कुमार वालिया का फौजी संदूक 27 साल बाद खोला गया, जिसमें उनकी बहनों की ओर से भेजी गई राखियां सुरक्षित मिलीं। मेजर वालिया ने अपने बलिदान के समय 29 अगस्त, 1999 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शहादत दी थी।

उनके बलिदान के बाद परिवार के लिए संदूक खोलना बेहद कठिन था, लेकिन अब जब परिवार ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला तो उसमें रखी वस्तुओं ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। संदूक में मिली राखियों को मेजर वालिया ने अपनी कलाई पर बांध रखा था। उन्होंने इन्हें उतारकर फेंका नहीं, बल्कि किताबों के बीच सहेजकर रखा था। आमतौर पर राखी कुछ समय तक कलाई पर बंधी रहती है, लेकिन मेजर वालिया के लिए यह बहनों का प्यार अनमोल था।

जब ये राखियां संदूक से बाहर आईं तो परिवार के लिए ये केवल धागे नहीं, बल्कि भाई-बहनों के बीच अटूट प्रेम और मेजर वालिया के संवेदनशील व्यक्तित्व की जीवंत निशानी बन गईं। उन राखियों ने परिवार को यह अहसास कराया कि देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाला यह वीर सैनिक भीतर से कितना भावुक था।

बहन आशा वालिया ने कहा कि जिस कलाई पर देश की रक्षा का संकल्प बंधा था, उसी कलाई की राखियों को उन्होंने जीवनभर की स्मृति बनाकर संभालकर रखा। आज ये राखियां परिवार के लिए एक भाई के प्रेम, बहनों की भावनाओं और मेजर सुधीर वालिया की यादों को समेटे हुए अनमोल धरोहर हैं।