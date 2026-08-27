27 साल बाद खोला गया बलिदानी मेजर सुधीर वालिया का संदूक, संभालकर रखा था बहनों की भेजी राखी
मेजर सुधीर कुमार वालिया का फौजी संदूक 27 साल बाद खोला गया, जिसमें उनकी बहनों द्वारा भेजी गई राखियां सुरक्षित मिलीं।
HighLights
मेजर वालिया का फौजी संदूक 27 साल बाद खुला
संदूक में बहनों की भेजी राखियां सुरक्षित मिलीं
ये राखियां भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक हैं
कुलदीप राणा, पालमपुर। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर सुधीर कुमार वालिया का फौजी संदूक 27 साल बाद खोला गया, जिसमें उनकी बहनों की ओर से भेजी गई राखियां सुरक्षित मिलीं। मेजर वालिया ने अपने बलिदान के समय 29 अगस्त, 1999 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शहादत दी थी।
उनके बलिदान के बाद परिवार के लिए संदूक खोलना बेहद कठिन था, लेकिन अब जब परिवार ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला तो उसमें रखी वस्तुओं ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया।
संदूक में मिली राखियों को मेजर वालिया ने अपनी कलाई पर बांध रखा था। उन्होंने इन्हें उतारकर फेंका नहीं, बल्कि किताबों के बीच सहेजकर रखा था। आमतौर पर राखी कुछ समय तक कलाई पर बंधी रहती है, लेकिन मेजर वालिया के लिए यह बहनों का प्यार अनमोल था।
जब ये राखियां संदूक से बाहर आईं तो परिवार के लिए ये केवल धागे नहीं, बल्कि भाई-बहनों के बीच अटूट प्रेम और मेजर वालिया के संवेदनशील व्यक्तित्व की जीवंत निशानी बन गईं। उन राखियों ने परिवार को यह अहसास कराया कि देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाला यह वीर सैनिक भीतर से कितना भावुक था।
बहन आशा वालिया ने कहा कि जिस कलाई पर देश की रक्षा का संकल्प बंधा था, उसी कलाई की राखियों को उन्होंने जीवनभर की स्मृति बनाकर संभालकर रखा। आज ये राखियां परिवार के लिए एक भाई के प्रेम, बहनों की भावनाओं और मेजर सुधीर वालिया की यादों को समेटे हुए अनमोल धरोहर हैं।
मेजर सुधीर कुमार वालिया का जन्म 24 मई, 1969 को राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री हास्पिटल में हुआ था। उन्होंने भारतीय सेना के 9 पैरा (एसएफ) यूनिट में सेवा की और उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर वालिया ने सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक के एडीसी के तौर पर भी कार्य किया। उनका बलिदान और परिवार के प्रति प्रेम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।