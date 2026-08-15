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मणिमहेश यात्रा 2026: बिना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं मिलेगी प्रवेश की अनुमति, एक दिन में 5000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन

By Dinesh Katoch Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:10 PM (IST)

इस वर्ष चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह यात्रा 4 से 19 सितंबर तक चलेगी और प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं की सीमा निर्धारित की गई है।

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HighLights

  1. मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य।

  2. यात्रा 4 से 19 सितंबर तक आयोजित होगी।

  3. प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं की संख्या सीमित।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला चंबा जिले में की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष आनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा पर जाने से पहले प्रत्येक श्रद्धालु को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष श्री मणिमहेश यात्रा चार से 19 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा के दौरान बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मणिमहेश न्यास ने इस बार प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं की सीमा निर्धारित की है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। यात्रा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पंजीकरण पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने श्रद्धालुओं से यात्रा की धार्मिक गरिमा और पवित्रता बनाए रखने की भी अपील की।

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें व किसी भी प्रकार का कचरा न फैलाएं। पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना प्रत्येक श्रद्धालु की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पवित्र यात्रा का अनुभव कर सकें।