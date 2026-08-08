धर्मशाला के मैक्लोडगंज में चर्च के पास भूस्खलन, मलबे की चपेट में आई बस

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। मैक्लोडगंज के साथ लगते चर्च के पास भूस्खलन के चलते हाइवे पंद्रह मिनट तक प्रभावित रहा। इस दौरान एक निजी बस भी मलबे की चपेट में आ गई।

हालांकि, इस संबंध में धर्मशाला नगर निगम के महापौर शमशेर नेहरिया ने एसडीएम धर्मशाला से संपर्क साधा। जिसके बाद एसडीएम ने एनएचएआइ के अधिकारियों को सूचित किया।

एनएचएआई के अधिकारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और मुख्य मार्ग को बहाल किया। इस संबंध में महापौर शमशेर नेहरिया ने बताया कि दिन में 11 बजे के बाद भूस्खलन होना शुरू हो गया था और दोपहर एक बजे के करीब अधिक मलबा सड़क पर आ गया।