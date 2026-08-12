कांगड़ा घाटी रेललाइन को ब्राडगेज करने की DPR को मिली मंजूरी, रेल मंत्री ने बताई आगे की प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने पठानकोट-जोगेंद्रनगर नैरो गेज रेललाइन को ब्राडगेज में बदलने के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दे दी है। इससे हिमाचल प्रदेश में रेल कने ...और पढ़ें
HighLights
पठानकोट-जोगेंद्रनगर रेलखंड के ब्राडगेज की डीपीआर को मंजूरी मिली।
पेशेवर एजेंसी द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण और यातायात अध्ययन पूरा।
हिमाचल में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी रेल के पठानकोट-जोगेंद्रनगर नैरोगेज रेललाइन को ब्राडगेज में बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। करीब 200 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड के गेज परिवर्तन के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए एक पेशेवर एजेंसी को नियुक्त किया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और यातायात अध्ययन भी पूरा कर लिया है।
संसद में रेल मंत्री ने दी जानकारी
यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डा. राजीव भारद्वाज के अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सांसद ने उठाया था मामला
सांसद ने सरकार से पठानकोट-जोगेंद्रनगर रेलखंड के गेज परिवर्तन को लेकर किए गए सर्वेक्षण, यातायात अध्ययन, एजेंसी की नियुक्ति और परियोजना की आगामी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी।
प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी
डा. राजीव भारद्वाज ने कहा कि इस रेल खंड के ब्राडगेज होने से कांगड़ा सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
आगे क्या रहेगी प्रक्रिया
रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना को संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के अलावा नीति आयोग और वित्त मंत्रालय समेत संबंधित स्तरों से आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
खबरें और भी
हितधारकों के साथ परामर्श निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए फिलहाल परियोजना के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। डा. भारद्वाज ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री का आभार जताया।
यह भी पढ़ें: चंबा में दो बच्चों की मां के साथ लिव-इन रिलशेनशिप में रह रहे युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया