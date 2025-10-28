पूर्व MLA राणा के नेतृत्व में कांगड़ा थाने का घेराव, नालागढ़ हादसे में पुलिस पर लापरवाही का आरोप

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। शहर में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब एकाएक तहसील चौक से पुलिस थाना कांगड़ा की तरफ बढ़ रही भीड़ा कांगड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई पुलिस थाना कांगड़ा पहुंची। यहां पर नालागढ़ के पूर्व विधायक लखविंदर सिंह राणा की अगुवाई में लगभग 50 से ज्यादा लोग कांगड़ा पुलिस थाना के बाहर रोष प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक सहित लोगों का आरोप था कि लगभग 2 माह पहले 53 मील के पास एक नालागढ़ निवासी की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज मौत हो गई थी।

इस मामले में मृतक के स्वजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। आए स्वजनों कहना था कि लगभग दो माह होने को हैं और पुलिस इस मामले में खाली हाथ है। जिस कारण हमें नालागढ़ से कांगड़ा पुलिस थाना आना पड़ा।