हिमाचल में ज्वालामुखी मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला, श्रद्धालुओं के बैग और पानी की बोतल ले जाने पर लगी पाबंदी

जागरण संवाददाता, ज्वालामुखी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित श्री ज्वालामुखी मंदिर में एक श्रद्धालु के खुद को आग लगाने की घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन व न्यास ने मंदिर के भीतर बैग, पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल तथा अन्य संदिग्ध या ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।