गगल मारपीट कांड: HRTC क्रू पर टैक्सी ड्राइवरों का हमला, CCTV की मदद से गिरफ्तार हुए 2 आरोपी

संवाद सहयोगी, गगल। एचआरटीसी बस के चालक व परिचालक के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा दो टैक्सी चालकों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों टैक्सी चालकों की टैक्सियों को भी पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में रजत गुलेरिया निवासी कुठमां व

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमन वर्मा निवासी डड़म्ब को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन दोनों आराेपितों की शिनाख्त भी बस के चालक व परिचालक से करवाई गई, जिसमें इन दोनों को बस के चालक व परिचालक ने पहचाना कि इन दोनों ने उनके साथ मारपीट की थी।

पुलिस द्वारा सीसीटीवी की फुटेज को खंगालते हुए इन दोनों टैक्सी ड्राइवरों को टैक्सियों सहित दबोच लिया गया है। कांगड़ा के डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया की दो टैक्सी ड्राइवर रजत गुलेरिया और अमन वर्मा व जिनकी टैक्सियां इस हमले में प्रयोग हुई थी उन्हें भी कब्जे में लिया गया है।