    गगल मारपीट कांड: HRTC क्रू पर टैक्सी ड्राइवरों का हमला, CCTV की मदद से गिरफ्तार हुए 2 आरोपी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    गगल में एचआरटीसी बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने दो टैक्सी चालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रजत गुलेरिया और अमन वर्मा के रूप में हुई है, जिनकी टैक्सियों को भी जब्त कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ितों की पहचान के बाद गिरफ्तारी हुई। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

    Hero Image

    एचआरटीसी बस चालक व परिचालक से मारपीट करने वाले दो टैक्सी चालक गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, गगल। एचआरटीसी बस के चालक व परिचालक के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा दो टैक्सी चालकों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों टैक्सी चालकों की टैक्सियों को भी पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में रजत गुलेरिया निवासी कुठमां व

    अमन वर्मा निवासी डड़म्ब को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन दोनों आराेपितों की शिनाख्त भी बस के चालक व परिचालक से करवाई गई, जिसमें इन दोनों को बस के चालक व परिचालक ने पहचाना कि इन दोनों ने उनके साथ मारपीट की थी।

    पुलिस द्वारा सीसीटीवी की फुटेज को खंगालते हुए इन दोनों टैक्सी ड्राइवरों को टैक्सियों सहित दबोच लिया गया है। कांगड़ा के डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया की दो टैक्सी ड्राइवर रजत गुलेरिया और अमन वर्मा व जिनकी टैक्सियां इस हमले में प्रयोग हुई थी उन्हें भी कब्जे में लिया गया है।

    डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया की दोनों टैक्सी ड्राइवरों की एचआरटीसी के ड्राइवर तिलक राज व कंडक्टर दामोदर दास के सामने शिनाख्त करवाई गई जिस पर दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

    उन्होने बताया कि पुलिस अब हमले की कार्रवाई में संम्लिप्त टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। बता दें कि 26 अक्टूबर रात्रि को गगल पुलिस थाना के पास पठानकोट से बैजनाथ जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के चालक व परिचालक के साथ टैक्सी चालकों द्वारा मारपीट की गई थी। इसके बाद मौके से यह टैक्सी चालक फरार हो गए थे। अब तीन दिनों के बाद इन टैक्सी च