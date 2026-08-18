हिमाचल सरकार ने चार लाख या इससे अधिक की कमाई करने वाली पंचायतों का रिकॉर्ड तलब किया

साहिल ठाकुर, जसवां परागपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने चार लाख या इससे अधिक की आय स्वयं के स्रोत से अर्जित करने वाली पंचायतों का ब्योरा तलब किया है। विभाग ने ऐसी पंचायतों की पहचान कर उनकी आय से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं।



विभाग ने यह जानकारी आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत मांगी है। इस संबंध में विभाग की ओर से सभी जिला पंचायत अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।

तत्काल उपलब्ध करवाना होगा विवरण विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार वर्ष 2024-25 और 2025-26 में ऐसी ग्राम पंचायतों का विवरण तत्काल उपलब्ध करवाना आवश्यक है, जिन्होंने ब्याज से प्राप्त आय को छोड़कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख या उससे अधिक की स्वयं के स्रोत से आय अर्जित की है। इसका उद्देश्य प्रदेश में बेहतर आय अर्जित करने वाली पंचायतों की पहचान करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

अधिकारियों को करना होगा सत्यापन निर्देशों के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायतों की आय का सत्यापन कर पात्र पंचायतों की पहचान करनी होगी। इसके बाद निर्धारित प्रारूप में जानकारी विभाग को भेजनी होगी। विभाग ने पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन दिनों के भीतर यह विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है।

प्रारूप तय निर्धारित प्रारूप में क्रम संख्या के साथ जिले का नाम, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम तथा वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान अर्जित स्वयं के स्रोत से आय का अलग-अलग विवरण दर्ज किया जाना है। इससे विभाग को दोनों वित्तीय वर्षों में पंचायतों की आय की तुलना करने में सुविधा होगी।