कांगड़ा में पुलिस की कार्रवाई, हिट एंड रन मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार
नगरोटा बगवां में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी चालक सचिन को गिरफ्तार किया है। 13 अक्टूबर को एक अज्ञात वाहन ने महिंदर सिंह को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वाहन को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां। हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपित चालक नगरोटा बगवां के वार्ड सात निवासी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वाहन भी कब्जे में ले लिया है। नगरोटा बगवां बाजार में श्री हनुमान मंदिर के समीप 13 अक्टूबर की शाम एक अज्ञात वाहन महिंदर सिंह को टक्कर मारकर भाग गया था।
पुलिस ने अब आरोपित को पकड़ लिया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इतने दिन तक पुलिस ने मलां से बलधर रोड व बड़ोह रोड तक सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की लेकिन कहीं भी वाहन का पता नहीं चला।
एएसआई पवन कुमार की गठित टीम ने उक्त वाहन को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की गली के समीप वार्ड सात में शक के आधार पर पकड़ लिया। थाना प्रभारी नवनीत सैनी ने बताया कि बताया कि आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।
