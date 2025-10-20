कांगड़ा में पुलिस की कार्रवाई, हिट एंड रन मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां। हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपित चालक नगरोटा बगवां के वार्ड सात निवासी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वाहन भी कब्जे में ले लिया है। नगरोटा बगवां बाजार में श्री हनुमान मंदिर के समीप 13 अक्टूबर की शाम एक अज्ञात वाहन महिंदर सिंह को टक्कर मारकर भाग गया था।

पुलिस ने अब आरोपित को पकड़ लिया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इतने दिन तक पुलिस ने मलां से बलधर रोड व बड़ोह रोड तक सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की लेकिन कहीं भी वाहन का पता नहीं चला।