हिमाचल में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 150 पदों पर इंटरव्यू, 10 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान; नोट करें पता

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। जिला रोजगार कार्यालय धर्मशाला के माध्यम से सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर की ओर से सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 150 पदों पर भर्ती की जाएगी।

जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं या इससे अधिक तथा आयु 19 से 40 वर्ष निर्धारित की है। चयनित अभ्यर्थियों को 18 हजार से 24 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ कंपनी के नियमानुसार अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।