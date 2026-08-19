हिमाचल में भारी बारिश ने रोकी कांगड़ा घाटी रेल सेवा, पठानकोट-जोगेंद्रनगर नैरागेज ट्रैक पर भूस्खलन व पेड़ गिरे

संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कांगड़ा घाटी रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। भारी बारिश के कारण ट्रैक पर कई जगह मलबा व पेड़ गिरे हैं। पठानकोट-जोगेंद्रनगर नैरोगेज रेल ट्रैक की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने 19 अगस्त से सभी चार ट्रेनों का संचालन अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

कई जगह ट्रैक पर जलभराव व मलबा उत्तर रेलवे जम्मू मंडल के जन संपर्क निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि लगातार बारिश के कारण रेल मार्ग के कई हिस्सों में पेड़ गिरने, बोल्डर आने, मलबा जमा होने और जलभराव की घटनाएं सामने आई हैं। इन परिस्थितियों में ट्रैक की स्थिरता प्रभावित होने के कारण यात्रियों और रेल संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संचालन रोकने का निर्णय लिया गया है।

ये ट्रेन की गईं रद रद की गई ट्रेनों में ट्रेन संख्या 52473 बैजनाथ पपरोला-जोगिंदर नगर, 52472 जोगिंदर नगर-बैजनाथ पपरोला, 52464 बैजनाथ पपरोला-कोपड़ लाहड़ और 52469 कोपड़ लाहड़-बैजनाथ पपरोला शामिल हैं। ट्रैक की जांच में जुटे इंजीनियर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की टीमें प्रभावित स्थानों पर युद्धस्तर पर निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य कर रही हैं। ट्रैक से गिरे पेड़ों और बोल्डरों को हटाने के साथ ट्रैक की मजबूती की जांच की जा रही है। सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक कार्य पूरे होने और मौसम तथा ट्रैक की स्थिति सामान्य होने के बाद ही रेल सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा।