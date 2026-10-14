हिमाचल की पंचायत प्रधान ने पंजाब का लापता व्यक्ति परिवार से मिलाया, एक महीने से भटक रहा था दरबदर

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की पंचायत प्रधान ने पंजाब के लापता व्यक्ति को परिवार से मिलाया है। ग्राम पंचायत बौंगता की प्रधान निरुपमा ने यह नेक कार्य किया है। पंजाब निवासी सुरेश कुमार करीब एक माह से लापता था, जो दर-दर की ठोकरें खा रहा था। मानसिक रूप से परेशान होने के कारण वह कुछ समझ नहीं पा रहा था।



मंगलवार देर शाम उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति बौंगता के रेन शेल्टर में परेशान हालत में बैठा है। बातचीत में उसकी पहचान होशियारपुर जिले के गांव देहरियां निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई।

मानसिक रूप से था अस्वस्थ ग्रामीणों की मदद से उसके घर का पता लगाया गया और परिजनों से संपर्क किया गया। परिवार ने बताया कि सुरेश मानसिक रूप से अस्वस्थ है और करीब एक माह से लापता था। रात होने के कारण प्रधान उसे अपने घर ले गईं और सुरक्षित रखा। उन्होंने देहरा पुलिस थाने को भी सूचना दी।