हिमाचल: सरकारी दफ्तर के बाहर महिला ने बुजुर्ग के मुंह पर क्यों पोती कालिख? जूते की माला पहनाने की भी कोशिश; थप्पड़ भी मारे

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में एक महिला ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर कालिख पोत दी और उसे जूतों की माला पहनाने की कोशिश की। यह घटना लघु सचिवालय के बाहर हुई, जहाँ दोनों भूमि विवाद के मामले में पेशी के लिए आए थे। महिला ने बुजुर्ग पर जमीन के कारण प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। देहरा स्थित लघु सचिवालय के बाहर शुक्रवार दोपहर हंगामा हो गया। यहां चौक पर एक महिला ने पेशी पर आए बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह पर कालिख पोती और जूतों की माला पहनाने की कोशिश की।
किसी ने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति व महिला रक्कड़ के निवासी हैं।
भूमि विवाद मामले में दोनों की शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट देहरा में पेशी थी। बुजुर्ग व्यक्ति पेशी के बाद लघु सचिवालय के बाहर पहुंचा तो महिला ने उसके मुंह पर कालिख पोत दी। इसके बाद उसे जूतों की माला पहनाने की कोशिश की।
बुजुर्ग को थप्पड़ भी मारे
वीडियो में महिला बुजुर्ग को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है और कह रही है कि मेरी मां ने जमीन मेरे नाम की है, लेकिन बुजुर्ग ने उसका जीना हराम कर दिया है। दुकानदारों व लघु सचिवालय के गेट पर तैनात गृहरक्षक ने बीच बचाव किया तो महिला पीछे हट गई।
एसडीएम के समक्ष पेश हुआ बुजुर्ग
इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति एसडीएम के समक्ष पेश हुआ और घटना के बारे में बताया। बताया जा रहा है कि एसडीएम कुलवंत सिंह ने पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग व्यक्ति को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई।
