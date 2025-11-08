हिमाचल: सरकारी दफ्तर के बाहर महिला ने बुजुर्ग के मुंह पर क्यों पोती कालिख? जूते की माला पहनाने की भी कोशिश; थप्पड़ भी मारे

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। देहरा स्थित लघु सचिवालय के बाहर शुक्रवार दोपहर हंगामा हो गया। यहां चौक पर एक महिला ने पेशी पर आए बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह पर कालिख पोती और जूतों की माला पहनाने की कोशिश की।

किसी ने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति व महिला रक्कड़ के निवासी हैं।



भूमि विवाद मामले में दोनों की शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट देहरा में पेशी थी। बुजुर्ग व्यक्ति पेशी के बाद लघु सचिवालय के बाहर पहुंचा तो महिला ने उसके मुंह पर कालिख पोत दी। इसके बाद उसे जूतों की माला पहनाने की कोशिश की।