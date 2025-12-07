Kangra News: पुलिस की नशा माफिया पर कार्रवाई, शाहपुर में सगे भाई चिट्टे के साथ किए गिरफ्तार
कांगड़ा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो सगे भाइयों को 9.44 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो सगे भाइयों को 09.44 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। यह भी पड़ताल की जा रही है कि यह कहां से चिट्टा लाते थे और कहां कहां सप्लाई करते थे।
गुप्त सूचना पर की कार्रवाई
बताया जा रहा है कि पुलिस की विशेष टीम कांगड़ा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी, इसी दौरान उसे विश्वसनीय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो युवक मोटरसाइकिल नंबर एचपीस 40 एफ-2643 पर सवार होकर छड़ोल (हारचक्कियां) के पास नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं।
दोनों से 09.44 ग्राम चिट्टा बरामद
सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपित 24 वर्षीय अभिषेक व 29 वर्षीय विक्रम मसीहा दोनों निवासी गांव व डाकघर सलोल, वार्ड नंबर तीन तहसील व जिला कांगड़ा को मौके पर ही काबू कर लिया। तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से कुल 09.44 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया।
शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए दोनों
बरामदगी के बाद पुलिस थाना शाहपुर में अभियोग दर्ज किया गया है। मामले की गहन जांच जारी है तथा दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।
एएसपी ने की अपील
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर बहुादुर ने बताया कि आगामी पड़ताल जारी है। जिला कांगड़ा पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशे और अन्य अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जो नशे के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाएगा, कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
