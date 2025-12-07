Kangra News: पुलिस की नशा माफिया पर कार्रवाई, शाहपुर में सगे भाई चिट्टे के साथ किए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो सगे भाइयों को 09.44 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। यह भी पड़ताल की जा रही है कि यह कहां से चिट्टा लाते थे और कहां कहां सप्लाई करते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुप्त सूचना पर की कार्रवाई बताया जा रहा है कि पुलिस की विशेष टीम कांगड़ा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी, इसी दौरान उसे विश्वसनीय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो युवक मोटरसाइकिल नंबर एचपीस 40 एफ-2643 पर सवार होकर छड़ोल (हारचक्कियां) के पास नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं।

दोनों से 09.44 ग्राम चिट्टा बरामद सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपित 24 वर्षीय अभिषेक व 29 वर्षीय विक्रम मसीहा दोनों निवासी गांव व डाकघर सलोल, वार्ड नंबर तीन तहसील व जिला कांगड़ा को मौके पर ही काबू कर लिया। तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से कुल 09.44 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया।