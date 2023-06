Himachal Pradesh News: अनुराग ठाकुर बोले- ममता दीदी का बंगाल जल रहा है, चुनाव से पहले हिंसा बढ़ गई

कांगड़ा, ऑनलाइन डेस्‍क। हिमाचल के कांगड़ा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता दीदी का बंगाल जल रहा है। बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार नया सामान्य है। आगामी पंचायत चुनाव से पहले हिंसा बढ़ गई है। बंगाल 'कैश फॉर जॉब' के लिए जाना जाता है।

#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh | Mamata Didi's Bengal is burning. Violence and corruption are the new normal in Bengal. Violence has increased ahead of the upcoming Panchayat Elections. Bengal is known for 'cash for job': Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/1JqdAhLNuL