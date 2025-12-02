हिमाचल: बीड़-बिलिंग में कार हादसे में दो युवकों की मौत व दो घायल, गंभीर हालत में रेफर किए दोनों
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बीड़ बिलिंग के पास एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। रात करीब 12 बजे एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। मृतकों की पहचान राजीव ठाकुर और नवीन चंद के रूप में हुई है, जबकि अक्षय कुमार और मोहित शर्मा घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण टीम, बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में आधी रात को सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा रात करीब 12 बजे पेश आया। एचपी 37 एच 2517 कार सड़क से लुढ़क गई व नीचे दूसरी सड़क में पहुंच गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई व दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं।
पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट के समीप यह हादसा हुआ है। यहां एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 31 वर्षीय राजीव ठाकुर निवासी सलोहा श्रीनैना देवी बिलासपुर और 36 वर्षीय नवीन चंद निवासी मालनू तहसील पालमपुर जिला की मौत हो गई।
वहीं, जिला मंडी जोगेंद्रनगर के ऐहजू निवासी 27 वर्षीय अक्षय कुमार और मोहित शर्मा निवासी घाड़ पंचरुखी जिला कांगड़ा घायल हैं।
कार गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग
स्थानीय लोगों ने जब कार के गिरने की आवाज सुनी तो तुरंत मौके पर पहुंचे व सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल से घायलों व मृतकों को निकाला। बताया जा रहा है दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
जोगेंद्रनगर से बैजनाथ रेफर किए घायल
बैजनाथ पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। घायलों को सिविल अस्पताल जोगेंद्रनगर लाया गया था, जहां से उन्हें बैजनाथ अस्पताल रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त कार को नवीन चंद चला रहा था।
