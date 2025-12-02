हिमाचल: बीड़-बिलिंग में कार हादसे में दो युवकों की मौत व दो घायल, गंभीर हालत में रेफर किए दोनों

जागरण टीम, बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में आधी रात को सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा रात करीब 12 बजे पेश आया। एचपी 37 एच 2517 कार सड़क से लुढ़क गई व नीचे दूसरी सड़क में पहुंच गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई व दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं।



पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट के समीप यह हादसा हुआ है। यहां एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 31 वर्षीय राजीव ठाकुर निवासी सलोहा श्रीनैना देवी बिलासपुर और 36 वर्षीय नवीन चंद निवासी मालनू तहसील पालमपुर जिला की मौत हो गई।

