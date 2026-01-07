Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार: दो दिन में 174 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित, 1500 लोगों के अवार्ड तैयार; सरकार ने जारी किए 1000 करोड़

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:33 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। गगल क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलना शुरू हो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गगल हवाई अड्डा प्रभावितों के शपथ पत्र लेते प्रशासनिक अधिकारी। जागरण

    जागरण टीम, कांगड़ा/गगल। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट कांगड़ा का और विस्तार होगा। गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 31 दिसंबर को यह राशि कांगड़ा प्रशासन के खाते में ट्रांसफर की है और इसे प्रभावितों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

    प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है और यह पटवार सर्कल गगल के तहत दिया जा रहा है। दो दिन में करीब 174 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रभावितों के खातों में डाला जा चुका है। एक सप्ताह के भीतर गगल क्षेत्र के 70 प्रतिशत प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा।

    शपथ पत्र के लिए शिविर

    प्रभावित होने वाले लोगों के लिए पंचायत गगल में तहसीलदार कांगड़ा दिव्या यादव व नायब तहसीलदार संजय शर्मा की देखरेख में शपथपत्र तैयार करने के लिए रोजाना शिविर लगाया जा रहा है। शपथपत्रों को प्रमाणित कर बैंक में भेजने की प्रक्रिया के बाद प्रभावितों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। मंगलवार को कई लोगों के खातों में मुआवजा डाला।

    शपथपत्र प्रमाणित होने के बाद खाते में मुआवजा

    एसडीएम कांगड़ा इशांत जसवाल ने बताया कि आगामी दिनों में मुआवजा वितरित करने वालों की सूची तैयार की जा रही है और शपथपत्र प्रमाणित होने के बाद मुआवजा खातों में डाल दिया जाएगा। प्रभावितों के खातों में एक हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जिसमें से करीब 1500 लोगों के अवार्ड तैयार हो चुके हैं। इन लोगों से शपथपत्र लिए जा रहे हैं। जिनकी फाइल क्लीयर हो रही है, उनके खातों में पैसे डाले जा रहे हैं।

    आगामी एक सप्ताह में सारा पैसा प्रभावितों के खातों में डाल दिया जाएगा। इससे पहले भी प्रभावितों के खातों में 595 करोड़ में से 460 करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। अब एक हजार करोड़ रुपये की किस्त जारी की है।

    पहले इन क्षेत्रों में दिया जा चुका है मुआवजा

    इससे पहले 460 करोड़ रुपये रच्छियालु, क्योडियां, सनौरां, भड़ोत व ढुगियारी में दिया जा चुका है। सहौड़ा और बाग के प्रभावितों को भी मुआवजा मिल चुका है। सहौड़ा में 282 प्रभावित हैं और उन्हें 34 करोड़ 60 लाख 29 हजार 116 रुपये का मुआवजा बांटा गया है। बाग में 176 प्रभावितों को 48 करोड़ 47 लाख 87 हजार 274 रुपये दिए हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से 14 गांवों की 147.7587 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। इसमें 25.1064 हेक्टेयर सरकारी भूमि भी शामिल है। 1.5 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कुछ लोगों के आवासीय और व्यावसायिक भवन बने हैं। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है।

    गगल पंचायत में दूसरे दिन भी लगाया शिविर

    कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए पंचायत गगल में मंगलवार को दूसरे दिन भी तहसीलदार कांगड़ा दिव्या यादव व नायब तहसील संजय शर्मा के नेतृत्व में शपथपत्र तैयार करने के लिए शिविर लगाया गया। तहसीलदार ने बताया कि भूमि समाहर्ता अधिकारी कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के शपथपत्रों को प्रमाणित कर बैंक भेज रहे हैं। इन शपथ पत्रों के आधार पर ही लोगों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर के पहले दिन 160 शपथपत्र बनकर प्रशासन के पास लोगों ने जमा करवाए हैं। जैसे-जैसे शपथपत्र प्रशासन के पास जमा होंगे वैसे ही प्रभावितों के बैंक खातों में मुआवजा डाल दिया जाएगा। प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर रंजीत ठाकुर ने बताया कि करीब ढाई सौ करोड़ के शपथपत्र जमा हो गए हैं। शपथपत्र बनवाने से पहले लोगों को जमीन, भवनों और वृक्षों के बारे में जानकारी दी।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मेडिकल कॉलेजों में 500 रोगी मित्र होंगे तैनात, OPD में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति; सीनियर रेजिडेंसी नीति बनेगी 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार पर हाई कोर्ट ने लगाया सशर्त 50 हजार रुपये जुर्माना, शिमला नगर निगम मेयर मामले में लिया एक्शन 