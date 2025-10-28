Language
    हिमाचल पुलिस का नशा माफिया पर बुलडोजर एक्शन, दो और तस्करों के मकान गिराए, आरोपित महिला के विरुद्ध दर्ज हैं 7 केस

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों, परमजीत उर्फ गोशा और बुआ दास, के मकानों को ध्वस्त कर दिया। इन तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए गए मकानों पर की गई है और नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    Hero Image

    जिला कांगड़ा के भदरोया क्षेत्र में नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चलवाती पुलिस। जागरण

    संवाद सूत्र, भदरोया (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त हो गई है। नशा तस्करों के विरुद्ध छेड़े विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस नूरपुर ने सोमवार को भदरोया में दो नशा तस्करों के मकान गिराए हैं। यह कार्रवाई परमजीत उर्फ गोशा पत्नी अजय कस्तुरी लाल व बुआ दास के विरुद्ध की है। 

    इससे पहले 25 अक्टूबर को सोनिया पत्नी नरेन्द्र कुमार निवासी भदरोया तथा दीपक राज निवासी भदरोया के सरकारी जमीन पर बने भवनों को गिराया था। साथ ही परमजीत उर्फ गोशा व बुआ दास के मकानों को सील कर दिया था।

    परमजीत कुख्यात तस्कर

    जिला पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि जांच में पाया गया कि परमजीत उर्फ गोशा एक कुख्यात तस्कर है और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत सात अभियोग दर्ज हैं। 

    बुआ दास के विरुद्ध भी मामले दर्ज

    इसके अलावा बुआ दास के विरुद्ध एनडीपीएस के तहत दो मामले दर्ज हैं। बुआ दास के परिवार के अन्य सदस्य सक्रिय रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। बुआ दास के बेटे रोहित कुमार से पुलिस ने 1 फरवरी, 2023 को थाना नूरपुर के तहत एक किलो 131 ग्राम चिट्टा व 69,45,330 की नकदी बरामद की थी।

    सरकारी जमीन पर बनाए थे मकान

    अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने आरोपितों की संपत्ति की जांच की और पाया कि इन्होंने मुहाल भदरोया में विभिन्न जगहों पर मकान बनाए थे। राजस्व विभाग से उपरोक्त मकानों की निशानदेही करवाने पर पाया गया कि मकान प्रदेश सरकार की जमीन पर बनाए थे।

    उन्होंने बताया कि राजस्व के सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील गंगथ ने उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भूमि बेदखली वारंट जारी किए थे। 

    कब्जे में लेने के बाद गिराए मकान

    परमजीत उर्फ गोशा व बुआ दास के दो अन्य मकानों को प्रशासन ने कब्जे में लिया था जिन्हें सोमवार को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों के विरुद्ध छेड़ा गया अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

