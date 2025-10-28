हिमाचल पुलिस का नशा माफिया पर बुलडोजर एक्शन, दो और तस्करों के मकान गिराए, आरोपित महिला के विरुद्ध दर्ज हैं 7 केस

संवाद सूत्र, भदरोया (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त हो गई है। नशा तस्करों के विरुद्ध छेड़े विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस नूरपुर ने सोमवार को भदरोया में दो नशा तस्करों के मकान गिराए हैं। यह कार्रवाई परमजीत उर्फ गोशा पत्नी अजय कस्तुरी लाल व बुआ दास के विरुद्ध की है।

इससे पहले 25 अक्टूबर को सोनिया पत्नी नरेन्द्र कुमार निवासी भदरोया तथा दीपक राज निवासी भदरोया के सरकारी जमीन पर बने भवनों को गिराया था। साथ ही परमजीत उर्फ गोशा व बुआ दास के मकानों को सील कर दिया था।

परमजीत कुख्यात तस्कर जिला पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि जांच में पाया गया कि परमजीत उर्फ गोशा एक कुख्यात तस्कर है और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत सात अभियोग दर्ज हैं। बुआ दास के विरुद्ध भी मामले दर्ज इसके अलावा बुआ दास के विरुद्ध एनडीपीएस के तहत दो मामले दर्ज हैं। बुआ दास के परिवार के अन्य सदस्य सक्रिय रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। बुआ दास के बेटे रोहित कुमार से पुलिस ने 1 फरवरी, 2023 को थाना नूरपुर के तहत एक किलो 131 ग्राम चिट्टा व 69,45,330 की नकदी बरामद की थी।

सरकारी जमीन पर बनाए थे मकान अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने आरोपितों की संपत्ति की जांच की और पाया कि इन्होंने मुहाल भदरोया में विभिन्न जगहों पर मकान बनाए थे। राजस्व विभाग से उपरोक्त मकानों की निशानदेही करवाने पर पाया गया कि मकान प्रदेश सरकार की जमीन पर बनाए थे।