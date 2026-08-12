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    हिमाचल की 2603 पंचायतों में 15 अगस्त की ग्रामसभा कार्यवाही सभा सार मंच पर होगी दर्ज, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग होगी

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:15 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त को होने वाली ग्राम सभा की कार्यवाही अब 'सभा सार मंच' के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारि ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में ग्रामसभा की बैठक 15 अगस्त को होगी। (फोटो एआई से बनाया है)

    हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में ग्रामसभा की बैठक 15 अगस्त को होगी। (फोटो एआई से बनाया है)

    HighLights

    1. 15 अगस्त की ग्राम सभा डिजिटल होगी दर्ज।

    2. सभा सार मंच से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

    3. हिमाचल की 2603 पंचायतों में होगा उपयोग।

    संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त 2026 को होने वाली अनिवार्य ग्राम सभा की कार्यवाही को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने ग्राम सभा की कार्यवाही के दस्तावेजीकरण के लिए केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सभा सार मंच का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है।

    पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने जिलों के अंतर्गत आने वाले विकास खंड अधिकारियों, पंचायत सचिवों तथा अन्य संबंधित पंचायत कर्मियों तक इन निर्देशों को पहुंचाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 15 अगस्त को होने वाली अनिवार्य ग्राम सभा की कार्यवाही सभा सार मंच के माध्यम से रिकार्ड की जाए।

    इसलिए तैयार किया सभा सार मंच

    विभाग के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर में ग्राम सभा की कार्यवाही के डिजिटल दस्तावेजीकरण को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और एकरूप बनाने के उद्देश्य से सभा सार मंच तैयार किया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच ग्राम सभा की बैठक की आाडियो अथवा वीडियो रिकार्डिंग के आधार पर बैठक के कार्यवृत्त तैयार करने में सक्षम है। 

    इससे ग्राम सभा की कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने के साथ-साथ कार्यवृत्त तैयार करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकेगा। 

    2,603 पंचायतों में उपयोग का लक्ष्य

    हिमाचल प्रदेश के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 15 अगस्त को निर्धारित अनिवार्य ग्राम सभा के दौरान 2,603 ग्राम पंचायतों में सभा सार मंच के उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग ने जिला स्तर के अधिकारियों से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने को कहा है। 

    कार्यवाही पोर्टल पर करनी होगी अपलोड

    निर्देशों के तहत ग्राम सभा की कार्यवाही की रिकार्डिंग सभा सार मंच के माध्यम से किए जाने के बाद उसे संबंधित सभा सार पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके माध्यम से बैठक की कार्यवाही का डिजिटल अभिलेख तैयार होगा और कार्यवृत्त के स्वचालित निर्माण में सहायता मिलेगी। 

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्राम सभा की कार्यवाही को निर्धारित मंच पर दर्ज करने की प्रक्रिया को गंभीरता से लागू किया जाए। इसके लिए जिला पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्र के विकास खंड अधिकारियों, पंचायत सचिवों और अन्य संबंधित पंचायत पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ताकि 15 अगस्त को होने वाली ग्राम सभाओं की कार्यवाही का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया जा सके।

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    क्या कहते हैं अधिकारी

    पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव विजय बरागटा द्वारा जारी आदेश अनुसार सभा सार मंच के उपयोग से ग्राम सभा की बैठकों के दस्तावेजीकरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यवृत्त तैयार करने की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी। इसके साथ ही ग्राम सभा में हुई चर्चाओं और निर्णयों का डिजिटल रिकार्ड उपलब्ध रहने से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को भी अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने निदेशालय से मिले दिशा निर्देशों की पुष्टि की है ।

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