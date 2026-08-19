हिमाचल में आफत की बारिश: हाईवे तक पहुंचा सैलाब, उफनते पानी में बही कार; नादौन में आज सभी स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। जिला कांगड़ा में रात से लगातार जारी वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तेज वर्षा की वजह से परागपुर की नक्की खड्ड उफान पर है, खड में दो स्थानों पर तेज बहाव की वजह से वाहनों की आवाजाही रुक गई, करीब 10 वाहन खड्ड के बीच फंसे हैं. इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।

सुबह करीब 6 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने उफनती खड पार करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी बीच में फंस गई। कार सवार दो लोग जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन कुछ देर बाद कार पलट कर खड में गिर गई। श्रावण अष्टमी मेलों की वजह से मुबारिकपुर और भरवाई मार्ग पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है. इस वैकल्पिक मार्ग के बंद होने से परेशानी बढ़ गई है. फिलहाल विकल्प के रूप में लोग कालेश्वर महादेव और ज्वालामुखी नादोन मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं।

शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश उपमंडल नादौन में बुधवार को हो रही भारी वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। उपमंडल अधिकारी (ना.) नादौन निशांत शर्मा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।

उपमंडल की पनसाई पंचायत में स्थित प्राथमिक स्कूल बेहा में नाले का पानी भर गया है। नाले में बाढ़ आने की वजह से कुछ घरों में भी पानी घुस गया है। स्थानीय वासी प्रदीप ने बताया कि बेहा के लिए बने पुल के पास पानी का बहाव रुक गया है, जिस वजह यह स्कूल की तरह मुड़ गया। इससे खेतों में भी पानी भर गया है।

पंचायत प्रधान सुलक्षणा डोगरा ने कहा कि क्षेत्र का दौरा करके नुकसान की रिपोर्ट बनाई जाएगी। पनसाई की धीमान बस्ती में कुलविंद्र के घर साथ लगा डंगा भी भूस्खलन की चपेट में आ गया, इस वजह से बाथरूम ध्वस्त हो गया है। यहां पर मान खड्ड का भी रौद्र रूप देखने को मिला। बरसों बाद यह खड्ड आरपार हुई।

सभी स्कूल आज बंद प्रशासन ने मौसम की स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, 19 अगस्त को उपमंडल नादौन के सभी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा।