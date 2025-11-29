हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इन 30 नेताओं को दिए बोर्ड व निगमों में पद, भाजपा विधायक के प्रश्न पर सामने आई जानकारी

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विभिन्न बोर्ड और निगमों में 30 व्यक्तियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विधायक सुरेंद्र शौरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी।



जिन व्यक्तियों को तैनाती दी गई है, उनमें बुद्धि सिंह ठाकुर (कुल्लू), मनोज कुमार (कांगड़ा), भवानी पठानिया (कांगड़ा), विशाल चंबियाल (कांगड़ा), डा. एसपी कत्याल (शिमला), प्रकाश करड (सोलन), अजय वर्मा (कांगड़ा), यशवंत छाजटा (शिमला), ले. कर्नल प्यार सिंह (हमीरपुर), डा. राजेश शर्मा (कांगड़ा), रघुबीर बाली (कांगड़ा), विद्या नेगी (कुल्लू), डा. मोहन लाल (हमीरपुर), केहर सिंह खाची (शिमला), प्रबोध सक्सेना (शिमला), सुरेंद्र कुमार (शिमला), लाल सिंह कौशल (मंडी), अनुराग शर्मा (सोलन), शशि शर्मा (मंडी) और छतर सिंह (शिमला) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में हर्षवर्धन ने संभाला कामकाज सदन में भोजन अवकाश के बाद मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार की ओर से कामकाज संभाला। सदन में भोजन अवकाश से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डा. धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व आयुष मंत्री यादविंदर गोमा सहित कांग्रेस के विधायक सदन में उपस्थित रहे।