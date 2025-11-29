हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इन 30 नेताओं को दिए बोर्ड व निगमों में पद, भाजपा विधायक के प्रश्न पर सामने आई जानकारी
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में विभिन्न बोर्डों और निगमों में 30 लोगों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्त किया है। यह जानकारी विधायक सुरेंद्र शौरी के एक प्रश्न के जवाब में सदन को दी गई। मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में हर्षवर्धन चौहान ने कामकाज संभाला, जबकि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन से अनुपस्थित रहे।
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विभिन्न बोर्ड और निगमों में 30 व्यक्तियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विधायक सुरेंद्र शौरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी।
जिन व्यक्तियों को तैनाती दी गई है, उनमें बुद्धि सिंह ठाकुर (कुल्लू), मनोज कुमार (कांगड़ा), भवानी पठानिया (कांगड़ा), विशाल चंबियाल (कांगड़ा), डा. एसपी कत्याल (शिमला), प्रकाश करड (सोलन), अजय वर्मा (कांगड़ा), यशवंत छाजटा (शिमला), ले. कर्नल प्यार सिंह (हमीरपुर), डा. राजेश शर्मा (कांगड़ा), रघुबीर बाली (कांगड़ा), विद्या नेगी (कुल्लू), डा. मोहन लाल (हमीरपुर), केहर सिंह खाची (शिमला), प्रबोध सक्सेना (शिमला), सुरेंद्र कुमार (शिमला), लाल सिंह कौशल (मंडी), अनुराग शर्मा (सोलन), शशि शर्मा (मंडी) और छतर सिंह (शिमला) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में हर्षवर्धन ने संभाला कामकाज
सदन में भोजन अवकाश के बाद मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार की ओर से कामकाज संभाला। सदन में भोजन अवकाश से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डा. धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व आयुष मंत्री यादविंदर गोमा सहित कांग्रेस के विधायक सदन में उपस्थित रहे।
तंगरोटी में जनसमस्याएं सुनने चले गए थे सीएम
भोजन अवकाश के बाद मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुनने के लिए तंगरोटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए। इसके बाद सदन में उनकी जगह हर्षवर्धन चौहान ने कामकाज संभाला।
डिप्टी सीएम तीसरे दिन भी नहीं पहुंचे सदन
सदन में चंद्र कुमार व यादविंदर गोमा ही उपस्थित रहे। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, भाजपा विधायक हंसराज व विधायक आशीष शर्मा सदन में उपस्थित नहीं रहे।
