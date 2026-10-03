करोड़ों की लागत से बनी पार्किंग में कबाड़ का ढेर, बैजनाथ खीर गंगा घाट की बदहाली पर भड़के पूर्व विधायक

संवाद सूत्र, बैजनाथ। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मुल्खराज प्रेमी ने खीर गंगा घाट पार्किंग स्थल और वहां बने भवन का दौरा कर नगर परिषद बैजनाथ-पपरोला की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए भवन का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सराय के रूप में किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इसे कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुल्खराज प्रेमी ने कहा कि खीर गंगा घाट और शिव मंदिर बैजनाथ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहुली कोठी में स्वच्छता संबंधी मशीनों के लिए पहले ही करोड़ों रुपये की लागत से स्थान चिन्हित कर मशीनें स्थापित की गई हैं। इसके बावजूद खीर गंगा घाट पार्किंग स्थल के भवन को कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है।