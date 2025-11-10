Language
    E-KYC: पेंशन बचानी है? जरूर करवा लें ई-केवाईसी, ये है आखिरी तारीख

    By Dinesh Katoch Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन सुरक्षित रखने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए समय पर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। यह पेंशनभोगियों के जीवित होने का प्रमाण है और पेंशन वितरण प्रणाली को सुरक्षित रखने में मदद करता है।

    पेंशनरों के लिए अनिवार्य है ई-केवाईसी कराना। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, देहरा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सूचित किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को ऑनलाइन सत्यापन (ई-केवाईसी) 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कराना होगा।

    यह सुविधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से निश्शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। तहसील रक्कड़ के कल्याण अधिकारी विपुल कुमार ने बताया कि वर्तमान में तहसील रक्कड़ के लगभग 280 और तहसील देहरा के 1800 पेंशनधारकों ने अब तक ई-केवाईसी सत्यापन नहीं कराया है।

    ई-केवाईसी का सत्यापन जरूर करवाएं

    उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर 15 नवंबर तक ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य कराएं।

    पेंशन वितरण हो सकता है प्रभावित

    यदि कोई पेंशनधारक निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं करता है, तो उसका आगामी पेंशन वितरण प्रभावित हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित पेंशनधारक की होगी। सभी पात्र पेंशनधारकों से अनुरोध है कि वे शीघ्र ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें।

