E-KYC: पेंशन बचानी है? जरूर करवा लें ई-केवाईसी, ये है आखिरी तारीख

संवाद सहयोगी, देहरा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सूचित किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को ऑनलाइन सत्यापन (ई-केवाईसी) 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कराना होगा।

यह सुविधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से निश्शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। तहसील रक्कड़ के कल्याण अधिकारी विपुल कुमार ने बताया कि वर्तमान में तहसील रक्कड़ के लगभग 280 और तहसील देहरा के 1800 पेंशनधारकों ने अब तक ई-केवाईसी सत्यापन नहीं कराया है।