हिमाचल के कांगड़ा और चंबा में भूकंप के झटके, दहशत में लोग
मंगलवार शाम हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों में अलग-अलग समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।
HighLights
चंबा और कांगड़ा में मंगलवार शाम भूकंप के झटके
चंबा में 3.6 और कांगड़ा में 4.0 तीव्रता दर्ज
जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं
जागरण संवाददाता, बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिले में मंगलवार शाम अलग-अलग समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों स्थानों पर आए भूकंप से लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया।
पहला झटका शाम 6 बजकर 54 मिनट पर चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मेग्नीट्यूड दर्ज की गई। इसके बाद शाम 7 बजकर 40 मिनट पर कांगड़ा जिले में भूकंप का झटका आया। इसकी तीव्रता 4.0 मेग्नीट्यूड दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र धर्मशाला और शाहपुर के निकट करेरी क्षेत्र में जमीन से करीब पांच किलोमीटर नीचे था।
कांगड़ा में आए इस भूकंप के झटके बैजनाथ, पालमपुर और नूरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। लगातार दो अलग-अलग क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस होने से लोगों में हलचल मच गई। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।