कांगड़ा जिले के जवाला में एक महीने से पेयजल की समस्या, कभी सप्ताह तो कभी दो सप्ताह बाद मिल रहा पानी

संवाद सूत्र, भरमाड़। जल शक्ति विभाग जवाली के अंतर्गत खबल-हार पेयजल योजना आए दिन खराब होने के कारण पंचायत हार और नाणा के ग्रामीणों को पिछले करीब एक माह से गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पेयजल आपूर्ति नियमित न होने से लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। इससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।

मंगलवार को हार पंचायत प्रधान सतविंदर सिंह, कमल सिंह, राज कुमार, चैन सिंह, केवल सिंह, पवन कुमार, अजय कुमार सहित अन्य ग्रामीण पेयजल योजना के पास पहुंचे और विभाग के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीणों ने कहा कि कभी सप्ताहभर बाद तो कभी दो सप्ताह बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में घरों में पानी की टंकियां खाली पड़ी हैं और लोगों को मजबूरी में निजी खर्च पर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पेयजल योजना की मोटर आए दिन खराब हो जाती है, जिससे लंबे समय से समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि इस संबंध में विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक आश्वासनों के अलावा कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।