कांगड़ा में जंगली सुअरों से फसल बचाने के लिए लगाए करंट वाले तार, चपेट में आने से डोगरा जवान की मौत
पालमपुर के बाड़ी खास में डोगरा रेजिमेंट के जवान अश्वनी कुमार की जंगली सुअरों से फसल बचाने के लिए लगाए गए बिजली के तारों से करंट लगने से मौत हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
डोगरा रेजिमेंट के जवान अश्वनी कुमार की करंट लगने से मौत
जंगली सुअरों से फसल बचाने के लिए लगाए थे बिजली के तार
आरोपी जय कृष्ण पर मामला दर्ज, पुलिस जांच जारी
संवाद सहयोगी, पालमपुर। पालमपुर थाना क्षेत्र के बाड़ी खास में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में डोगरा रेजिमेंट में तैनात जवान अश्वनी कुमार (29) की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अश्वनी कुमार जंगली सुअरों से फसल को बचाने के लिए लगाए गए बिजली के तारों की चपेट में आ गया। पुलिस ने इस मामले में जय कृष्ण निवासी बाड़ी खास, ननाहर के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार अश्वनी कुमार करीब 10-11 वर्ष पहले डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। वह 20 जुलाई 2026 को छुट्टी लेकर घर आया था। अश्वनी की शादी करीब पांच-छह वर्ष पहले हुई थी और उसके दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। पुलिस को दिए बयान में मृतक अश्वनी कुमार के रिश्तेदार पिंटू कुमार निवासी चुंधरेहड़ ने बताया कि 11 अगस्त की सुबह करीब 8 से 8:15 बजे ननाहर पंचायत के उपप्रधान अनुज कुमार ने उसे फोन किया।
उन्होंने बताया कि अश्वनी कुमार प्रेम चंद के मकान के साथ लगी तारों में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पिंटू कुमार मौके पर पहुंचा, जहां अश्वनी कुमार मृत अवस्था में पड़ा था। बताया गया है कि जिस स्थान पर अश्वनी कुमार पड़ा मिला, वहां जय कृष्ण ने अपने मकान से बिजली का कनेक्शन लेकर फसलों को जंगली सुअरों से बचाने के लिए तारें लगा रखी थीं। आशंका जताई गई कि इन्हीं तारों के संपर्क में आने से अश्वनी को करंट लगा और उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर करंट लगने और जलने के निशान पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके से संबंधित तथ्यों की जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू की।
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पुलिस के अनुसार एएसआई नंद लाल पुलिस कर्मचारियों के साथ बाड़ी खास पहुंचे । वहां मौजूद लोगों से जानकारी लेने के साथ ही पिंटू कुमार का बयान दर्ज किया गया। बयान के आधार पर पुलिस ने जय कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामला धारा 106(1) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए बिजली के तार किस तरह लगाए गए थे और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ।
घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। जवान अश्वनी कुमार की मौत से परिवार और ग्रामीणों में दुख है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है। उधर मंगलवार सांय अश्वनी कुमार का उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे प्रबल कपूर ने अपने पिता की पार्थिव देह को मुखग्नि दी। जबकि होल्टा से आए सैन्य कर्मियों ने पार्थिव देह को सलामी दी। अश्वनी की अंतिम यात्रा में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता त्रिलोक कपूर भी पहुंचे और उन्होने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवदेनाएं प्रकट की।