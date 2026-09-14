धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा से मिले इंद्रेश कुमार, बोले- 'बौद्ध परंपरा को भारत में ही बढ़ा पा रहे आगे'

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से इंद्रेश कुमार एवं कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने रविवार को भेंट की। इस दौरान सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकात्मता, तिब्बत, हिमालय संरक्षण एवं विश्व शांति जैसे विषयों पर सार्थक विमर्श हुआ।

दलाई लामा ने कहा कि भारत की भूमि पर धर्म और मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है, जिससे वे बौद्ध धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने भारत की महान सभ्यता की चर्चा की, जो विविधताओं के बीच एकता, सभी मतों का सम्मान, संवाद और मानव कल्याण को महत्व देती है।