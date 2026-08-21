तिब्बत के लारुंग गार में चीन का शिकंजा, मठवासी आवासों पर बुलडोजर से एक्शन; बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। तिब्बत के सेर्ता स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक केंद्र लारुंग गार में चीन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती के बीच भिक्षुओं, भिक्षुणियों और अन्य धार्मिक साधकों के आवासीय परिसरों को गिराने की कार्रवाई जारी है। तिब्ब्त टाइम्स के अनुसार ध्वस्तीकरण शुरू होने के बाद लारुंग गार में प्रवेश और आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

मुख्य मार्ग पर चेकप्वाइंट बनाकर सीमित संख्या में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को ही सख्त निगरानी में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश की अनुमति पाने वालों को चेकप्वाइंट से उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना पड़ता है और परिसर में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं है। तिब्बत और चीन के अन्य हिस्सों से आने वाले कई पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को प्रवेश से रोके जाने का भी दावा किया गया है।

परिसर में सैनिक और सुरक्षा कर्मी लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आवासीय परिसरों को गिराने का अभियान 13 जुलाई से शुरू हुआ और मठ प्रशासन की अपीलों के बावजूद जारी है। चीनी अधिकारियों ने इसके लिए भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कारण बताया था।

ग्युट्रुल ल्हाखांग क्षेत्र के आसपास के मंदिर और कुछ धार्मिक स्थल अपील के बाद बच गए, लेकिन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आवास कार्रवाई की चपेट में आ गए। जिनके आवास तोड़े गए हैं, उन्हें लारुंग गार में रहने से रोककर उनके गृह क्षेत्रों या अन्य मठों में भेजे जाने की बात कही गई है।

ध्वस्तीकरण के बाद ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। सैन्यकर्मियों के अलावा सादे कपड़ों में सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अगस्त को ध्वस्तीकरण के दौरान 10वें पंचेन लामा की तस्वीर दिखाने वाले एक भिक्षु को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसका ठिकाना अब तक पता नहीं है।