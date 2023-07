खराब मौसम के कारण CM सुक्खू का शाहपुर का दौरा हुआ रद्द, अब वर्चुअली करेगें जनसभा को संबोधित

Shahpur News हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाहपुर के दौरे पर जाने वाले थे। वहीं अब खराब मौसम के कारण सीएम सुक्खू का शाहपुर दौरा रद्द कर दिया गया है। इसके कारण वह जनसभा को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सीएम पालमपुर में ड्रोन एक्सपो के समापन में वर्चुअली भाग लेंगे

खराब मौसम के कारण CM सुक्खू का शाहपुर का दौरा हुआ रद्द

शाहपुर, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाहपुर के दौरे पर जाने वाले थे। वहीं, अब खराब मौसम के कारण सीएम सुक्खू का शाहपुर दौरा रद्द कर दिया गया है। इसके कारण वह जनसभा को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वर्चुअली भाग लेंगे सीएम कृषि मंत्री चंद्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक शाहपुर के दौरे के दौरान सीएम सुक्खू को मार्डन पुलिस थाना भवन का शिलान्यास करना था। इसी के साथ ही पालमपुर में ड्रोन एक्सपो के समापन में भाग लेना था। वहीं, अब खराब मौसम सीएम सुक्खू पालमपुर में ड्रोन एक्सपो के समापन में वर्चुअली भाग लेंगे।

Edited By: Preeti Gupta