पठानकोट-मंडी फोरलेन पर चंबी में 120 मीटर लंबे पुल पर दौड़े वाहन, 4 साल का इंतजार खत्म; शाहपुर में 17 KM निर्माण

सोनू ठाकुर, शाहपुर (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना के तहत विधानसभा क्षेत्र शाहपुर में चंबी खड्ड पर करीब 120 मीटर लंबे फोरलेन ब्रिज को मंगलवार को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। यह पुल रैत को लदवाड़ा से जोड़ता है। पुल शुरू होने से अब वाहन चालकों को चंबी बाजार से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रैत से लदवाड़ा का सफर करीब एक मिनट में पूरा हो सकेगा।

18 पिल्लर पर बना पुल 18 पिल्लरों पर तैयार किए गए इस पुल का निर्माण पिछले करीब छह महीने से दिन-रात चल रहा था। पिल्लरों के दायरे में हाई एक्सटेंशन बिजली की तारें आने के कारण चार पिल्लरों का काम लंबे समय तक प्रभावित रहा। बिजली की तारों को दूसरे टावर पर शिफ्ट किए जाने के बाद निर्माण कार्य ने गति पकड़ी और पुल का काम पूरा किया गया।

शाहपुर में 17 किलोमीटर में फोरलेन का निर्माण विधानसभा क्षेत्र शाहपुर में पठानकोट-मंडी फोरलेन के तहत करीब 17 किलोमीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य हुआ है। पिछले करीब चार वर्षों से चल रहे इस प्रोजेक्ट का अधिकांश काम अब पूरा हो चुका है। द्रमण में एक तरफ अंडरपास का निर्माण कार्य अभी शेष है, जबकि दूसरी तरफ बने अंडरपास से वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।

तीन फुटओवर ब्रिज बनाए फोरलेन पर यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर हाई मास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं। कई स्थानों पर ये लाइटें शुरू भी हो चुकी हैं। इसके अलावा घटनालू से राजोल तक तीन फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। इनमें पहला घटनालू बाजार, दूसरा रैत में द्रोणाचार्य कॉलेज के पास और तीसरा लदवाड़ा में बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न बस स्टॉप पर रेन शेल्टर भी बनाए गए हैं। द्रमण में करीब एक किलोमीटर लंबा अंडरपास भी परियोजना का हिस्सा है।

शाहपुर बाजार में क्रॉसिंग बंद होने से बढ़ी परेशानी, अंडरपास की मांग फोरलेन निर्माण के बीच शाहपुर बाजार में क्रॉसिंग बंद किए जाने की तैयारी से व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि फोरलेन निर्माण के कारण करीब 100 साल पुराना शाहपुर बाजार पहले ही प्रभावित हुआ है। अब बाजार धीरे-धीरे दोबारा व्यवस्थित हो रहा है, ऐसे में मुख्य बाजार की क्रॉसिंग बंद होने से दुकानदारों के साथ-साथ बाजार आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

शाहपुर में अंडरपास की मांग व्यापारियों ने रेहलू मार्ग और बंदला पुल के पास अंडरपास बनाने की मांग उठाई है। शाहपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील वर्मा ने बताया कि इस मांग को स्थानीय प्रशासन, विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और एनएचएआई के अधिकारियों के समक्ष कई बार उठाया जा चुका है।