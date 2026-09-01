7000 फीट की ऊंचाई पर कुदरत का संकट! हिमाचल की सदियों पुरानी पवित्र झील 90% तक सूखी; कभी पानी से थी लबालब 

खुशी राम ठाकुर, बरोट। चौहार घाटी की बरोट पंचायत में लगभग सात हजार फुट की ऊंचाई पर हेडगियर के सूरजपुर गढ़ नामक स्थान पर स्थित सदियों पुरानी प्राकृतिक झील अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारी हिमपात के बावजूद कभी भरपूर पानी से लबालब रहने वाली धार्मिक महत्व की यह झील अब करीब 90 प्रतिशत तक सूख चुकी है।

स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से इस प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। बरोट पंचायत के कथयाडू गांव निवासी व पर्यावरण प्रेमी तेजमल ठाकुर तथा थुजी गांव के वजिन्द्र सिंह ने बताया कि प्राचीन समय में प्राकृतिक तौर पर निकले पानी से यह झील लगभग 300 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी बनी हुई थी। भरपूर पानी होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह आस्था का प्रमुख केंद्र रही है।

धार्मिक महत्व के चलते स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले लोग भी इस झील में बीस भादो तथा चैत्र माह की बीस प्रविष्टे को पवित्र स्नान करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस झील को पुराने डेहनसर के नाम से भी जाना जाता है।

लंबे समय तक यह झील क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनी रही। तेजमल ठाकुर और वजिन्द्र सिंह का कहना है कि किसी कारणवश पिछले कई वर्षों से झील में पानी का स्तर धीरे-धीरे कम होता गया। कभी भरपूर पानी से लबालब रहने वाली यह झील अब अपने पुराने स्वरूप को खो चुकी है।

वर्तमान में झील का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सूख गया है, जिससे इसके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक जलस्रोत नहीं, बल्कि क्षेत्र की प्राकृतिक और धार्मिक धरोहर है। इसके सूखने से आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक स्थल से वंचित हो सकती हैं।