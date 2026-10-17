आयुर्वेद पद्धति से डायबिटीज मरीजों का उपचार, हिमाचल में 12000 लोगों ने मर्म और लीच थैरेपी से ली राहत

मुनीष दीक्षित, बैजनाथ (कांगड़ा)। आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां आधुनिक दौर में भी रोगियों को राहत पहुंचा रही हैं। राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं अस्पताल पपरोला में मर्म और लीच (जोंक) थैरेपी से रोगियों का उपचार करने के साथ शोध कार्य भी किया जा रहा है। लंबे समय से दर्द से परेशान रोगी मर्म चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं, जबकि डायबिटीज के कारण होने वाले कुछ जख्मों और त्वचा से संबंधित समस्याओं में लीच थैरेपी से उपचार किया जा रहा है।



अब तक 12,000 रोगी दोनों थैरेपी का लाभ उठा चुके हैं। मर्म थैरेपी से 9000 और लीच थैरेपी से 3000 रोगियों का उपचार किया जा चुका है।

मर्म थैरेपी पर हो रहा काम अस्पताल के शल्य तंत्र विभाग में 2019 से मर्म थैरेपी पर काम हो रहा है। इससे शरीर के 107 मर्म बिंदुओं के जरिए उपचार किया जाता है। पीठ और कंधों के दर्द, लंबे समय से चले आ रहे सिरदर्द तथा माइग्रेन से परेशान मरीज यहां पहुंचते हैं। मर्म चिकित्सा का उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में मिलता है। समय के साथ यह पद्धति कम प्रचलित हुई, लेकिन पपरोला में इसे फिर से चिकित्सा व्यवहार में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



यह एक्यूप्रेशर से कुछ समानता रखती है, हालांकि दोनों की तकनीक और उपचार के सिद्धांत अलग हैं। मर्म चिकित्सा में शरीर के विशिष्ट बिंदुओं पर नियंत्रित दबाव दिया जाता है।

लीच थैरेपी से भी मरीजों का उपचार मर्म एवं अनुशस्त्र कर्म ओपीडी में मर्म के साथ लीच थैरेपी से भी मरीजों का उपचार किया जाता है। अगस्त 2026 तक 3000 रोगी लीच थैरेपी का लाभ उठा चुके हैं। अस्पताल में 143 जोंक हैं, जिन्हें आगरा और बिहार से मंगवाया जाता है। संस्थान में जोंक के प्रजनन पर भी काम हो रहा है, ताकि भविष्य में उनकी उपलब्धता बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जा सकें।