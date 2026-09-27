'बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत', ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच की मांग पर अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब

संवाद सहयोगी, गगल। बीते कुछ दिनों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चर्चाओं में छाए हुए हैं। उन पर आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। ज्ञानेश कुमार पर फैसलों में पारदर्शिता न रखने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बिना आरोप बिना तथ्यों और आधिकारिक स्पष्टीकरण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। बता दें कि, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर का शनिवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिना तथ्यों और आधिकारिक स्पष्टीकरण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है।