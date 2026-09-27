'बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत', ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच की मांग पर अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब
अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा में कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना अनुचित है और विपक्ष हार का ठीकरा दूसरों ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गगल। बीते कुछ दिनों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चर्चाओं में छाए हुए हैं। उन पर आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। ज्ञानेश कुमार पर फैसलों में पारदर्शिता न रखने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बिना आरोप बिना तथ्यों और आधिकारिक स्पष्टीकरण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है।
बता दें कि, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर का शनिवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिना तथ्यों और आधिकारिक स्पष्टीकरण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है।
उन्होंने विपक्ष पर हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपने निर्णय नियमों के तहत लिए हैं।
एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए अनुराग ने कहा कि भारत ने एक ही दिन में एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य सहित छह पदक हासिल किए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है।