कांगड़ा में अनुराग ठाकुर बोले, विकास के लिए एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं कई राजनीतिक दल : जागरण

कांगड़ा, जागरण संवाददाता: देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब कई राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी कड़ी में देश में काम भी शुरु हो चुका है। केंद्रीय खेल, युवा मामले व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डा पर पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल-पुथल को लेकर कहा कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना इससे विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2024 की दृष्टि से भी इन दोनों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत निरंतर स्थिर सरकार का साथ देना एक स्वाभाविक बात है। 75 वर्षों के बाद मिला है जम्मू कश्मीर को हक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था 75 वर्षों के बाद मिला है। वहां पर धारा 370 और 35 ए का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास व भाईचारा पहले से और अधिक बढ़ा है। यही नहीं पर्यटकों की संख्या भी कई गुना अधिक बड़ी है। जम्मू कश्मीर में अब पथराव की घटनाएं हैं बंद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब पथराव की घटनाएं बंद हैं, आंतकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और पर्यटक निवेशक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में पथराव हो। सामान नागरिक संहिता लेकर ये कहा यूसीसी यानि सामान नागरिक संहिता लेकर अनुराग ने कहा कि इंतजार करो 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसके बाद आपको सारा पता चल जाएगा। इससे पूर्व अनुराग ठाकुर का हवाई अड्डा पर भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। वह यहां से गगरेट के लिए रवाना हुए।

