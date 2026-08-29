बद्दी में 5000 बीघा जमीन का आवंटन होगा रद, CM सुक्खू बोले- अनियमितता मिलने पर जब्त कर गरीबों में बांटेंगे

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। बद्दी में करीब 5,000 बीघा जमीन भाजपा के करीबी उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत बिना पंजीकरण के आवंटित की गई। राज्य सरकार इन जमीन आवंटनों को रद्द करने पर विचार कर रही है।

यदि आवंटित जमीन पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है, तो उसका आवंटन रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के दौरान बेनामी लेन-देन भी हुआ है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और यदि अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित जमीन को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई में सहयोग देने का आह्वान किया।

सुक्खू शनिवार को जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत डाडासीबा में मछुआरा सम्मान निधि वितरण समारोह में पहुंचे थे। उन्होने 1,012 मछुआरा परिवारों को 35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद नहीं किया गया होता तो हिमाचल 2027 तक आत्मनिर्भर बन सकता था।सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दो अक्तूबर को सोलन जिले से मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करेगी।

300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध उन्होंने कहा कि ऐसे लगभग 90,000 परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें अब तक किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। इस योजना के अंतर्गत इन परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

भाजपा सरकार के दौरान लागू हिमकेयर योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल तैयार किए गए, जो एक बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार कर रही है। प्रदेश में 156 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा, स्कूलों में शिक्षकों के 6,000 नए पद भरे गए हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में केवल 35 प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध था। वर्तमान राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2026 तक प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 90 प्रतिशत चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य सहायक स्टाफ की तैनाती का लक्ष्य रखा है।

इस मौके पर कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया, विधायक कमलेश ठाकुर व संजय रतन, पूर्व विधायक योगराज, महाधिवक्ता अनूप रतन, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल उपस्थित थे। नेपाल में एक ही हिमाचली के फंसे होने की सूचना : सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नेपाल में वर्तमान में केवल एक हिमाचली के फंसे होने की सूचना है। सरकार लगातार संबंधित लोगों से संपर्क बनाए हुए है और वहां फंसे हिमाचलियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

साथ ही, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। प्रदेश में 2023 की विनाशकारी आपदा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौरान लगभग 23,000 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 900 से अधिक लोगों की जान गई।