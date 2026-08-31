कांगड़ा के अभिषेक समयाल ने हासिल की सफलता, चंबा मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट की पक्की

संवाद सूत्र, ज्वाली। स्प्रिंग डेल कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाली के बारहवीं कक्षा के होनहार छात्र अभिषेक समयाल ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

अभिषेक ने गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में एमबीबीएस की सरकारी सीट हासिल की है। उनकी इस सफलता से स्कूल प्रबंधन, अध्यापकों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

अभिषेक समयाल सिद्धपुरघाड़ गांव के निवासी हैं। उनके पिता सुरेंद्र समयाल जेई पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता अंजू वाला गृहिणी हैं। अभिषेक ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का अपना लक्ष्य पूरा किया।