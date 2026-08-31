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कांगड़ा के अभिषेक समयाल ने हासिल की सफलता, चंबा मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट की पक्की

By Dinesh Katoch Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:06 PM (IST)

ज्वाली के स्प्रिंग डेल कान्वेंट स्कूल के छात्र अभिषेक समयाल ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चंबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सरकारी सीट हासिल की है।

ज्वाली के अभिषेक समयाल की चंबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पक्की।

ज्वाली के अभिषेक समयाल की चंबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पक्की।

HighLights

  1. अभिषेक समयाल ने नीट परीक्षा में बड़ी उपलब्धि हासिल की

  2. चंबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सरकारी सीट पक्की

  3. उनकी सफलता से स्कूल, परिवार और क्षेत्र में खुशी

संवाद सूत्र, ज्वाली। स्प्रिंग डेल कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाली के बारहवीं कक्षा के होनहार छात्र अभिषेक समयाल ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

अभिषेक ने गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में एमबीबीएस की सरकारी सीट हासिल की है। उनकी इस सफलता से स्कूल प्रबंधन, अध्यापकों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

अभिषेक समयाल सिद्धपुरघाड़ गांव के निवासी हैं। उनके पिता सुरेंद्र समयाल जेई पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता अंजू वाला गृहिणी हैं। अभिषेक ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का अपना लक्ष्य पूरा किया।

अभिषेक की सफलता पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. राजीव सिंह निरयाल, अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र, एमडी पवन चौधरी और कमेटी सदस्य चंद्रशेखर ने अभिषेक तथा उनके माता-पिता को बधाई दी।