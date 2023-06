Himachal News: हमीरपुर में सेप्टिक टैंक में गिरने से महिला की मौत, सफाई करने के दौरान बरामद हुआ शव

Himachal News हमीरपुर के दुलेहरा गांव में रहनी वाली 32 साल की महिला का शव सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ है। महिला का शव उस समय बरामद किया गया जब एक व्यक्ति ने पानी बाधित होने पर सेप्टिक टैंक की सफाई की। वह मंगलवार शाम को लापता हो गई थी और अगले दिन टैंक से उसका शव बरामद किया गया।

हमीरपुर में सेप्टिक टैंक में गिरने से महिला की मौत

हमीरपुर, एजेंसी। हमीरपुर के दुलेहरा गांव में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल दुलेहरा गांव की रहने वाली 32 साल की महिला का शव सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया है। महिला का शव उस समय बरामद किया गया जब एक व्यक्ति ने पानी बाधित होने पर सेप्टिक टैंक की सफाई की। पुलिस ने इस घटना की जानकारी बुधवार को दी। सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ शव जानकारी के मुताबिक, महिला के दो बच्चे थे और वह मंगलवार शाम को लापता हो गई थी। वहीं, बुधवार को महिला का शव बरामद किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसकी तलाश करते समय, एक व्यक्ति ने देखा कि सेप्टिक टैंक ख़राब हो गया था, जब शख्स ने सेप्टिक टैंक में तलाशी ली तो शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद महिला को हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि अभी इस हादके के पीछे की असल वजह का पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा।

