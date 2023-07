NExT के विरोध प्रशिक्षु चिकित्सकों की अंतिम दिन भी हड़ताल जारी, स्वास्थ्य मंत्री के बयान का किया स्वागत

Himachal Pradesh हमीरपुर में नेशनल एग्जिट परीक्षा लागू करने के फैसले के विरोध में मेडिकल कालेज परिसर में प्रशिक्षु चिकित्सकों ने अंतिम दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। गत दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया है कि 2019 बैच नेशनल एग्जिट परीक्षा नहीं देगा। पंजीकरण नंबर के लिए प्रशिक्षु चिकित्सकों को परीक्षा देगी होगी जो की सही नहीं है।

NExT के विरोध प्रशिक्षु चिकित्सकों की अंतिम दिन भी हड़ताल जारी

Your browser does not support the audio element.

हमीरपुर, संवाद सहयोगी। डा. राधा कृष्णन मेडिकल एवं अस्पताल हमीरपुर में मौजूदा शैक्षणिक सत्र के बीच में नेशनल एग्जिट परीक्षा लागू करने के फैसले के विरोध में मेडिकल कालेज परिसर में प्रशिक्षु चिकित्सकों ने अंतिम दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। गत दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया है कि 2019 बैच नेशनल एग्जिट परीक्षा नहीं देगा। लेकिन पंजीकरण नंबर के लिए प्रशिक्षु चिकित्सकों को परीक्षा देगी होगी जो की सही नहीं है। नेशनल एक्जिस्ट परीक्षा के बिना मिला लाइसेंस 2017-18 बैच के प्रशिक्षु चिकित्सक उत्तीर्ण हुए हैं वो भी नेशनल एग्जिट परीक्षा के बिना उन्हें लाइसेंस मिला है और उनको पंजीकरण नंबर मिलेगा और वह अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। वहीं प्रशिक्षु चिकित्सकों ने कहा की हमारी भी यही मांग है कि हमें डिग्री मिलने के साथ साथ लाइसेंस और पंजीकरण नंबर भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें नेशनल एग्जिट परीक्षा फिर से देना पड़े। वहीं, प्रशिक्षु प्रियांशु भारद्वाज का कहना है जी आज हमारी हड़ताल का अंतिम दिन है। प्रशिक्षु चिकित्सकों को पंजीकरण नंबर के लिए देनी होगी परीक्षा गत दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बयान दिया है कि 2019 बैच को अब नेशनल एग्जिट परीक्षा नहीं देनी होगी, और कहा कि प्रशिक्षु चिकित्सकों को पंजीकरण नंबर के लिए परीक्षा देनी होगी जो की गलत है। भारद्वाज ने कहा की बैच 2019 को पिछले बैच की तरह ही आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस व पंजीकरण नंबर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा की हमारी मांगें अभी पूरी नहीं हुई है और हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम कानूनी तौर पर आगे की लड़ाई लड़ेंगे।

Edited By: Himani Sharma