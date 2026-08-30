अनोखी श्रद्धा: मन्नत पूरी होने पर पांव बांधकर रेंगते हुए बाबा बालक नाथ के दरबार पहुंचा लुधियाना का श्रद्धालु
लुधियाना के एक श्रद्धालु ने मन्नत पूरी होने पर हिमाचल प्रदेश के दियोटसिद्ध स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर में अपने पैर बांधकर गुफा तक रेंगते हुए यात्रा की।
HighLights
लुधियाना के श्रद्धालु ने मन्नत पूरी होने पर यात्रा की।
पांव बांधकर बाबा बालक नाथ गुफा तक रेंगते हुए पहुंचा।
हजारों सीढ़ियां छाती के बल और हाथों से पार कीं।
रवि ठाकुर, हमीरपुर। विश्व विख्यात सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रविवार को बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास का अनोखा उदाहरण देखने को मिला। पंजाब के लुधियाना से दो साथियों के साथ दियोटसिद्ध पहुंचे एक युवक ने मन्नत पूरी होने पर अपना संकल्प निभाने के लिए दोनों पांव बांध लिए और गेट नंबर एक से बाबा बालक नाथ की गुफा तक रेंगते हुए पहुंचा। युवक ने हजारों सीढ़ियों का कठिन रास्ता छाती के बल और हाथों के सहारे तय किया।
गेट नंबर एक से शुरू हुई उसकी यह यात्रा मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बन गई। युवक दोनों पैर बांधकर छाती के बल आगे बढ़ता रहा और हाथों का सहारा लेकर एक-एक सीढ़ी पार करता रहा। रास्ते में श्रद्धालु उसे इस तरह आगे बढ़ता देखकर कुछ देर के लिए रुकते रहे। उसके दोनों साथी भी पूरे रास्ते उसके साथ रहे और जरूरत के अनुसार उसका हौसला बढ़ाते रहे।
लिया था संकल्प
जानकारी के अनुसार लुधियाना निवासी युवक ने बाबा बालक नाथ के दरबार में मनोकामना पूरी होने पर विशेष संकल्प लिया था। मन्नत पूरी होने के बाद वह रविवार को अपने दो साथियों के साथ दियोटसिद्ध पहुंचा और संकल्प के अनुसार गेट नंबर एक से गुफा तक रेंगते हुए यात्रा शुरू की। कठिन चढ़ाई और लंबा रास्ता होने के बावजूद उसने यात्रा पूरी की।
पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद
बाबा की गुफा तक पहुंचने के बाद युवक ने माथा टेका और पूजा-अर्चना कर बाबा बालक नाथ का आशीर्वाद लिया। मन्नत पूरी होने पर बाबा का आभार जताया।
बाबा के प्रति गहरी आस्था
बाबा बालक नाथ के दरबार में देशभर से श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार पहुंचते हैं। लुधियाना से आए युवक की यह अनोखी यात्रा भी रविवार को मंदिर परिसर में चर्चा का विषय बनी रही।
क्या बोले, मंदिर अधिकारी
मंदिर अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि लुधियाना से आया युवक अपने दो साथियों के साथ मन्नत पूरी होने पर दियोटसिद्ध पहुंचा था। उसने संकल्प के अनुसार गेट नंबर एक से बाबा की गुफा तक रेंगते हुए पहुंचकर दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया।