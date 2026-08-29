डाक विभाग में नौकरी का मौका, हिमाचल प्रदेश में 335 पदों पर होगी भर्ती; 24 हजार तक मिलेगा वेतन

संवाद सहयोगी, जाहू (हमीरपुर)। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती-2026 के जुलाई शेड्यूल-II के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत शाखा डाकपाल (बीपीएम), सहायक शाखा डाकपाल (एबीपीएम) और ग्रामीण डाक सेवक के पद भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर निर्धारित है।



हिमाचल प्रदेश डाक सर्किल में कुल 335 पद निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार उपलब्ध पद व डाकघर का चयन कर आवेदन कर सकेंगे।

क्या रहेगी योग्यता जीडीएस पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ दसवीं पास होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और संबंधित डाक सर्किल की स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। दसवीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी।