हिमाचल राज्य चयन आयोग ने घोषित किया शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, इतिहास विषय के 217 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट

जागरण टीम, हमीरपुर। हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने शिक्षक इतिहास के 86 पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा छह जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। इन पदों के लिए आयोग को कुल 2648 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इनमें से 2152 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 496 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।



आयोग ने परीक्षा परिणाम और निर्धारित चयन अनुपात के आधार पर 217 अभ्यर्थियों को आगामी चयन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया है। दस्तावेज सत्यापन 16 अगस्त 2026 से सुबह 10 बजे से राज्य चयन आयोग हमीरपुर के परिसर में शुरू होगा।

ये दस्तावेज लाने होंगे साथ शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल पात्रता संबंधी प्रमाणपत्र, सभी दस्तावेजों की दो सेट स्वप्रमाणित प्रतियां, एक पहचान पत्र और डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति साथ लानी होगी। निर्धारित दिन दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी आगामी चयन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें बाद में कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।