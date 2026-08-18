HPRCA ने शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम किए जारी, कॉमर्स के 359 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट; 97 भूगोल टीचर को मिली नौकरी

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में एंगेजमेंट बेसिस पर कॉमर्स शिक्षकों के 156 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड-26020 के तहत यह परीक्षा 14 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। आयोग ने परीक्षा में प्रदर्शन और निर्धारित चयन अनुपात के आधार पर 359 अभ्यर्थियों को आगामी चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। वहीं, भूगोल शिक्षकों का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है।

1734 ने किया था आवेदन आयोग के अनुसार भर्ती के लिए कुल 1734 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। इनमें से 1451 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, जबकि 283 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे।

7 सितंबर से सत्यापन शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 7 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के परिसर में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी मूल पात्रता संबंधी दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित प्रतियां, एक पहचान पत्र तथा डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति साथ लानी होगी। दस्तावेज सत्यापन के दिन अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

विस्तृत शेड्यूल होगा जारी दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उपलब्ध ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। इसके लिए अलग से डाक द्वारा कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।

97 भूगोल शिक्षकों की भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में एंगेजमेंट बेसिस पर भूगोल शिक्षकों के 99 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती के लिए आयोग को कुल 332 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 268 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 64 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट के आधार पर 202 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने 99 पदों में से 97 पदों के लिए अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। वहीं, जनरल डब्ल्यूएफएफ और एससी डब्ल्यूएफएफ श्रेणी का एक-एक पद पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गया।





कॉमर्स के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के रोल नंबर 26020000001, 26020000003, 26020000005, 26020000009, 26020000010, 26020000016, 26020000021, 26020000023, 26020000026, 26020000027, 26020000030, 26020000034, 26020000036, 26020000037, 26020000048, 26020000051, 26020000054, 26020000055, 26020000058, 26020000084, 26020000091, 26020000092, 26020000096, 26020000099, 26020000101, 26020000105, 26020000106, 26020000108, 26020000111, 26020000125, 26020000126, 26020000133, 26020000136, 26020000139, 26020000140, 26020000144, 26020000145, 26020000152, 26020000154, 26020000159, 26020000162, 26020000164, 26020000165, 26020000166, 26020000171, 26020000180, 26020000186, 26020000187, 26020000190, 26020000192, 26020000195, 26020000199, 26020000209, 26020000220, 26020000224, 26020000226, 26020000227, 26020000234, 26020000235, 26020000239, 26020000240, 26020000242, 26020000248, 26020000252, 26020000253, 26020000260, 26020000271, 26020000277, 26020000281, 26020000284, 26020000285, 26020000289, 26020000294, 26020000300, 26020000301, 26020000306, 26020000308, 26020000320, 26020000322, 26020000332, 26020000335, 26020000340, 26020000344, 26020000345, 26020000366, 26020000373, 26020000377, 26020000381, 26020000398, 26020000400, 26020000404, 26020000409, 26020000415, 26020000418, 26020000421, 26020000422, 26020000429, 26020000438, 26020000442, 26020000443, 26020000456, 26020000458, 26020000468, 26020000477, 26020000503, 26020000504, 26020000506, 26020000509, 26020000526, 26020000529, 26020000531, 26020000533, 26020000534, 26020000538, 26020000547, 26020000554, 26020000559, 26020000566, 26020000574, 26020000578, 26020000584, 26020000586, 26020000588, 26020000590, 26020000591, 26020000592, 26020000602, 26020000603, 26020000605, 26020000609, 26020000614, 26020000615, 26020000619, 26020000635, 26020000641, 26020000657, 26020000666, 26020000667, 26020000668, 26020000669, 26020000678, 26020000689, 26020000690, 26020000693, 26020000700, 26020000701, 26020000704, 26020000710, 26020000715, 26020000716, 26020000722, 26020000724, 26020000725, 26020000727, 26020000729, 26020000731, 26020000734, 26020000745, 26020000760, 26020000762, 26020000773, 26020000785, 26020000789, 26020000804, 26020000815, 26020000817, 26020000820, 26020000822, 26020000825, 26020000829, 26020000831, 26020000833, 26020000837, 26020000846, 26020000847, 26020000851, 26020000855, 26020000864, 26020000866, 26020000883, 26020000885, 26020000888, 26020000892, 26020000899, 26020000902, 26020000913, 26020000914, 26020000922, 26020000928, 26020000942, 26020000947, 26020000953, 26020000956, 26020000957, 26020000958, 26020000959, 26020000967, 26020000969, 26020000970, 26020000971, 26020000974, 26020000976, 26020000984, 26020000989, 26020000990, 26020000993, 26020000994, 26020000996, 26020001001, 26020001005, 26020001007, 26020001012, 26020001015, 26020001021, 26020001033, 26020001034, 26020001047, 26020001055, 26020001057, 26020001067, 26020001070, 26020001076, 26020001078, 26020001085, 26020001087, 26020001094, 26020001097, 26020001100, 26020001103, 26020001104, 26020001106, 26020001110, 26020001116, 26020001117, 26020001118, 26020001119, 26020001127, 26020001137, 26020001146, 26020001152, 26020001154, 26020001157, 26020001158, 26020001159, 26020001160, 26020001168, 26020001175, 26020001177, 26020001185, 26020001191, 26020001195, 26020001198, 26020001208, 26020001217, 26020001222, 26020001226, 26020001233, 26020001242, 26020001257, 26020001258, 26020001259, 26020001261, 26020001265, 26020001268, 26020001281, 26020001283, 26020001290, 26020001293, 26020001297, 26020001301, 26020001303, 26020001311, 26020001334, 26020001337, 26020001340, 26020001341, 26020001344, 26020001345, 26020001352, 26020001354, 26020001359, 26020001360, 26020001368, 26020001369, 26020001384, 26020001386, 26020001389, 26020001390, 26020001392, 26020001396, 26020001400, 26020001403, 26020001406, 26020001410, 26020001417, 26020001418, 26020001421, 26020001425, 26020001434, 26020001446, 26020001448, 26020001452, 26020001455, 26020001459, 26020001469, 26020001476, 26020001479, 26020001489, 26020001496, 26020001499, 26020001506, 26020001507, 26020001510, 26020001519, 26020001521, 26020001529, 26020001536, 26020001543, 26020001550, 26020001560, 26020001563, 26020001566, 26020001570, 26020001573, 26020001575, 26020001580, 26020001583, 26020001598, 26020001599, 26020001604, 26020001605, 26020001609, 26020001614, 26020001621, 26020001622, 26020001627, 26020001632, 26020001634, 26020001637, 26020001646, 26020001650, 26020001654, 26020001655, 26020001660, 26020001661, 26020001666, 26020001669, 26020001681, 26020001693, 26020001694, 26020001695, 26020001701, 26020001702, 26020001703, 26020001706, 26020001707, 26020001718, 26020001719, 26020001725।